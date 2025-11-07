Le salaire de base dans le privé continue d'augmenter plus vite que l'inflation

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le salaire mensuel de base (SMB) dans le secteur privé en France a continué à progresser plus vite que les prix au troisième trimestre, augmentant de 2% sur un an, 0,9% en prenant en compte l'inflation, selon des données du ministère du Travail.

Par rapport au deuxième trimestre, cet indicateur a progressé de 0,3%, d'après les résultats provisoires publiés vendredi par la Dares, la direction des études du ministère.

Mesuré dans les entreprises privées de 10 salariés et plus, le SMB représente le salaire brut, avant la déduction des cotisations sociales et le versement des prestations sociales. Il ne prend en compte ni les primes, ni les heures supplémentaires.

En 2024, le salaire mensuel de base avait augmenté de 2,8%, soit une hausse du pouvoir d'achat de 1,6% une fois retranchée l'inflation de 1,2%.

Au troisième trimestre 2025, le salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) a progressé légèrement plus lentement que ceux de l'ensemble des salariés du privé, de 0,2%. Sur un an, il augmente de 2% fin septembre, 0,9% en prenant en compte l'inflation, comme le SMB.

Ces chiffres traduisent un léger tassement par rapport au deuxième trimestre, où ces deux indicateurs avaient progressé de 0,5%.