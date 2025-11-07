Michelin réhabilite l'emblématique quartier des pistes de Clermont-Ferrand

( dpa / NICOLAS ARMER )

Quatre cents mètres de long, 28 mètres de haut: les emblématiques pistes d'essai de Michelin à l'entrée de Clermont-Ferrand, siège du fabricant de pneus, vont être réhabilitées et ouvertes au public, a annoncé vendredi le groupe.

Témoins d'un passé industriel novateur, les immenses tunnels en forme de toboggans, désormais à l'abandon, ont été utilisés pendant près de 70 ans par le manufacturier pour tester ses pneus.

Ce site est "un objet unique" qui "n'existe pas ailleurs dans le monde", explique à l'AFP Patrice Kefalas, directeur du projet global de rénovation d'une immense friche industrielle au coeur de Clermont, "Michelin Innovation Park-Cataroux".

Le projet de réhabilitation des pistes vise à "ouvrir" au public d'ici 2030 ce "lieu imprégné de mystère", "visible de loin et complètement inaccessible pour l'ensemble des gens", avec notamment la création d'une expérience immersive payante autour de son histoire, explique-t-il.

Plus globalement, le quartier des pistes constitué d'usines désaffectées, d'une surface de 10 hectares, va être entièrement restauré et dédié à la culture et aux loisirs, avec notamment une salle de concerts, de la restauration, un complexe hôtelier et un musée "L'Aventure Michelin" agrandi.

Coût du projet: 130 millions d'euros, financés par les collectivités, des partenaires privés et Michelin, qui ambitionne d'y accueillir 400.000 visiteurs par an.

"On est en train de faire un accélérateur d'innovation durable et responsable pour dynamiser le territoire", assure M. Kefalas.

Ce chantier s'inscrit dans un projet plus large de réhabilitation du site historique de Cataroux, soit 42 hectares au coeur de la ville, dont une vingtaine toujours occupés par des sites de production, recherche et développement.

Trois pôles "d'innovation" ont été présentés ou accueillent déjà du public: un Pôle d'innovation collaborative(PIC) avec "le plus grand coworking de France" selon ses concepteurs, qui ouvrira ses portes en 2026, le Centre des matériaux durables, qui accompagne les entreprises liées au recyclage et aux biotechnologies et la Manufacture des talents, en lien avec la formation.

La réhabilitation de cette friche coûtera au total 300 millions d'euros, dont 60 millions financés par Michelin, et permettra à terme la création de 1.000 emplois, espère le groupe.

Le but du groupe est aussi de servir de modèle à l'international: "on est en train de développer ce savoir-faire à Clermont-Ferrand. (...) on peut très bien l'imaginer ailleurs" note M. Kefalas, qui évoque un projet "unique au monde".