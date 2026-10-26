Un opérateur de la Bourse de Francfort réagit à des résultats boursiers

Les principales Bourses européennes rebondissent lundi en début de ‌séance, les investisseurs se préparant à une semaine riche en résultats des entreprises et annonces de politique monétaire, tandis ​que le marché obligataire français se montre plus calme.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,74% à 7.840,66 points vers 08h34 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,64% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,41%.

L'indice EuroStoxx 50 ​avance de 0,24%, le FTSEurofirst 300 de 0,28% et le Stoxx 600 de 0,29%.

Les investisseurs entament la semaine dans un climat plus optimiste vis-à-vis des ​actions, qui avaient été affectées la semaine dernière par ⁠les turbulences liées à la dette souveraine française et les incertitudes pesant sur le secteur technologique, le tout ‌dans un contexte de forte hausse des prix du pétrole qui entretient les craintes d'inflation.

Le recul des cours de l'énergie offre un répit aux Bourses ce lundi, tandis que la ​stabilisation des rendements des OAT, qui reviennent ‌sous la barre des 5%, contribue également aux gains.

Contre toute attente, l'agence de ⁠notation Moody's a décidé vendredi de maintenir la note de crédit de la France à "Aa3", assortie d'une perspective négative, ce qui a apaisé la vague de ventes d'obligations, même si la prudence reste de mise, l'avenir du budget ⁠2027 restant incertain.

Les investisseurs attendent ‌surtout les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et de la Banque centrale ⁠européenne (BCE), qui seront publiées respectivement mercredi et jeudi, ainsi qu'une avalanche de résultats d'entreprises, notamment les géants américains ‌Alphabet, Microsoft et Amazon, des compagnies pétrolières comme Total Energies ou les grandes banques françaises.

Aux valeurs, ⁠GTT plonge de 11% après la publication de ses résultats trimestriels vendredi dernier. Bernstein ⁠a par ailleurs abaissé sa ‌recommandation sur la valeur à "performance du marché" contre "superformance".

La société portugaise Galp Energia perd plus de 8% après avoir annoncé ​lundi que les négociations avec la société espagnole Moeve en ‌vue de regrouper leurs activités de raffinage, de chimie et de vente au détail de carburants, avaient échoué, mettant ainsi fin à un ​accord qui aurait donné naissance à l'un des plus grands raffineurs d'Europe.

Les valeurs exposées au Brésil ont quant à eux ouvert dans le rouge, les investisseurs analysant la victoire surprise de Luiz Inácio Lula da Silva ⁠à l'élection présidentielle, alors que les sondages donnaient favori le sénateur de droite Flavio Bolsonaro.

Edenred, présent dans ce pays d'Amérique du Sud à travers ses activités d'avantages aux salariés et de solutions de mobilité, recule de 1,24%, tandis que son rival Pluxee cède 2,7%. Carrefour perd quant à lui 0,83%.

Heineken et AB Inveb Inbev abandonnent 1,5% et 3,2%, tandis que Santander qui, selon Citi, tire environ 15% de ses bénéfices de ce pays, perd 5,3%.

(Rédigé par ​Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)