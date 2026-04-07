L'Europe prudente face à l'échéance de l'ultimatum de Trump

Les principales Bourses européennes font preuve de prudence en début de séance mardi, à l'approche de l'expiration d'ici ce soir de l'ultimatum donné par le président américain Donald Trump à Téhéran.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,51% à 8.003,11 points vers 07h10 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,03% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,11%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 grapille 0,06% et le Stoxx 600 .STOXX avance de 0,11%.

Les investisseurs sont tenus en haleine par le compte à rebours de l'ultimatum fixé par Donald Trump à Téhéran jusqu'à mercredi minuit GMT pour un cessez-le-feu et une réouverture immédiate du détroit d'Ormuz.

Faute de quoi, le président américain menace l'Iran d'une "destruction complète".

"Toute mise à exécution des menaces visant les infrastructures énergétiques iraniennes marquerait une escalade significative, augmentant le risque de représailles susceptibles de perturber davantage les installations énergétiques du Golfe", a déclaré Vasu Menon, directeur général chargé de la stratégie d'investissement chez OCBC à Singapour.

Le conflit au Moyen-Orient ravive ainsi les craintes de stagflation, autrement dit une inflation élevée associée à une faible croissance, bouleversant les perspectives mondiales en matière de taux d'intérêt.

La Banque centrale européenne (BCE) doit se tenir prête à relever ses taux d'intérêt sans tarder si des signes de pressions persistantes sur les prix apparaissent, a par ailleurs déclaré Dimitar Radev, membre du Conseil des gouverneurs de l'institution monétaire.

Les PMI sur l'activité du secteur privé de la zone euro sont par ailleurs attendus aujourd'hui après l'ouverture.

Aux valeurs, à Paris, Vivendi VIV.PA plus de 12% et Bolloré BOLL.PA près de 7% après que Pershing Square PSHP.L , le fonds de Bill Ackman, a annoncé mardi avoir proposé de racheter Universal Music Group (UMG) UMG.AS . Ce dernier grimpe de plus de 18% à Amsterdam.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)