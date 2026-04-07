Cinq choses à savoir sur les free parties au centre d'une proposition de loi

Le site d'une rave party dans un champ à Fontjoncouse, dans le département de l'Aude, le 30 août 2025 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Libertaires, autogérées, gratuites mais parfois synonymes d'excès, les free parties, rassemblements techno organisés en France depuis les années 1990, sont au centre d'une proposition de loi examinée jeudi à l'Assemblée nationale, visant à durcir leur organisation.

- Quelle définition ? -

La proposition de loi 1133 entend "renforcer la pénalisation de l'organisation de rave-parties".

Elle mélange en réalité rave et free, qui sont des fêtes aux contours différents.

Les rave parties surgissent en Grande-Bretagne à la fin des années 1980, en réaction à la politique de Margaret Thatcher, qui contraint les clubs à fermer à 02H00. Les fêtards migrent dans des "warehouse parties", des entrepôts désaffectés.

Les rave existent toujours, mais elles désignent désormais plutôt des fêtes déclarées, encadrées, avec un système de billetterie.

En réaction à cet aspect jugé commercial, les free parties (fêtes libres) ont émergé, portées par le collectif anglais Spiral Tribe qui les a exportées en Europe. Il a ainsi organisé en France le premier Teknival, en 1993 près de Beauvais (Oise).

- Quelles caractéristiques ? -

Modèles de contre-culture, les free parties prônent un accès gratuit ou sur donation libre et anonyme. Elles se tiennent dans des lieux naturels, souvent des champs, ou abandonnés.

Elles se caractérisent par leur illégalité, même si beaucoup ne dépassent pas le seuil de 500 participants et sont donc, en théorie, exclues de déclaration préalable.

Les teufeurs - nom donné aux participants - se retrouvent souvent pour plusieurs jours, pratiquant le camping sauvage.

La musique provient de "sound systems", terme qui désigne à la fois le matériel de sonorisation et, par extension, ceux qui les possèdent. Des murs de son diffusent différents styles de musique techno, caractérisés par un BPM (tempo) élevé et des sonorités percutantes.

Par essence hors radar, le nombre annuel des free parties est complexe à établir: entre quelques centaines selon la gendarmerie et quelques milliers selon les associations qui accompagnent ces événements.

- Quelles dérives ? -

De nombreuses free parties se déroulent sans incident.

Mais des "dérapages" et "excès de substances" (alcool, stupéfiants) sont reprochés à ces fêtes, liste la proposition de loi, en estimant qu'elles "facilitent le blanchiment d'argent" et "l'usage de la soumission chimique".

En plus de dégradations de l'environnement, certaines fêtes engendrent des nuisances sonores pour les riverains ou génèrent des violences, comme en 2025 dans l'Aude avec affrontements entre agriculteurs et fêtards.

Des tensions peuvent aussi éclater entre les participants et les forces de l'ordre, comme en juin 2021 à Redon ou en 2019 à Nantes, où Steve Maia Caniço est mort après être tombé dans la Loire lors d'une intervention policière.

- Quel arsenal juridique ? -

En l'état actuel, les organisateurs s'exposent à une contravention sous la forme d'une amende de 1.500 euros.

Les autorités attendent aussi la fin des festivités pour saisir leur matériel, pour six mois maximum.

Pour endiguer cette pratique, des préfectures (Hérault, Haute-Marne) ont pris en 2025 des arrêtés d'interdiction courant sur l'année entière.

Mais les 44 députés de la majorité présidentielle à l'origine de la proposition de loi estiment que ces outils ne sont pas assez contraignants, citant le tour de vis instauré par les autorités anglaises et italiennes.

En plus de la confiscation du matériel saisi, ils proposent de punir "de six mois d'emprisonnement et de 5.000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement", un délit qui concernerait un spectre plus large et vague que les seuls "sound systems".

- Quelles revendications ? -

Les défenseurs de ces événements dénoncent des entraves grandissantes envers les free parties, un dialogue rompu avec les autorités et une approche uniquement sécuritaire de ces rassemblements.

Dans une tribune en mars, un collectif d'acteurs des musiques électroniques, dont le pionnier Laurent Garnier, a appelé à ne pas "criminaliser" ces "lieux de liberté, de générosité et d'inclusivité qui sont le socle de la techno depuis sa naissance".

Au-delà de ce texte, leurs craintes se portent sur le projet de loi "Ripost", qui envisage un délit plus sévère, puni de deux ans de prison, pour l'organisation illégale de "rave parties".