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Prix du livre politique: l'ex-roi d'Espagne en exil Juan Carlos à l'honneur
information fournie par AFP 07/04/2026 à 10:52

L'édition française du livre de mémoires "Juan Carlos Ier d'Espagne. Réconciliation", le 13 novembre 2025 à Madrid ( AFP / Thomas COEX )

L'édition française du livre de mémoires "Juan Carlos Ier d'Espagne. Réconciliation", le 13 novembre 2025 à Madrid ( AFP / Thomas COEX )

L'ex-roi d'Espagne Juan Carlos, en exil à Abou Dhabi depuis 2020, recevra samedi à Paris un prix littéraire spécial pour son livre "Réconciliation", à l'occasion de la Journée du livre politique organisée à l'Assemblée nationale, ont annoncé mardi les organisateurs.

L'association Lire la société, qui organise le prix depuis 1991, a estimé dans un communiqué que ce livre de l'ex-souverain proposait "un retour personnel sur son parcours, dans une démarche de transmission et de mise en récit d'une trajectoire politique et historique".

Cette autobiographie, parue en novembre dernier chez Stock et coécrite avec la Française Laurence Debray, avait relancé en Espagne le débat sur les liens de l'ex-monarque avec le dictateur Franco.

Parmi les passages les plus controversés du livre figure l'éloge qu'il adresse à Franco, qui avait dirigé l'Espagne d'une main de fer après sa victoire lors de la dévastatrice guerre civile (1936-1939) et qui avait, à sa mort, ouvert la voie à l'accession au trône de Juan Carlos Ier.

Dans son livre, l'ex-roi d'Espagne, 88 ans, aborde, outre son rôle dans la transition démocratique du pays, ses relations familiales tendues, ainsi que l'"erreur" qu'il a commise en acceptant des millions d'euros de l'Arabie saoudite.

Arrivé au pouvoir le 22 novembre 1975, deux jours après la mort de Franco, Juan Carlos a vu l'opinion publique se retourner brusquement contre lui en 2012 lorsque — en pleine grave crise financière en Espagne — il a été révélé qu'il avait effectué un voyage au Botswana pour chasser l'éléphant.

Deux ans plus tard, empêtré dans une série de scandales, il a abdiqué en faveur de son fils Felipe. En août 2020, il a quitté l'Espagne pour s'installer à Abou Dhabi, où il réside depuis.

En de rares occasions, il est retourné dans son pays natal, principalement pour participer à des régates dans la région de Galice, dans le nord-ouest.

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