L’Europe prudente avant de nombreuses publications d’entreprises aux Etats-Unis

(AOF) - Les places européennes font preuve de calme, mais les réactions aux publications d'entreprises sont spectaculaires. Pour le meilleur ou pour le pire. D'autres résultats d'importance sont attendus avant l'ouverture de Wall Street, comme ceux de Coca Cola, General Motors ou encore Lockheed Martin. Les intervenants surveilleront l'évolution de la guerre commerciale sino-américaine et toute actualité concernant le " shutdown ". En attendant, le CAC 40 avance de 0,11%, à 8215 points, le DAX à Francfort cède 0,12%, à 24 230 points, tandis que l'EuroStoxx 50 est quasi-stable (-0,04%), à 5 679 points.

En Europe, le Suédois Getinge (+2,93%, à 223,25 couronnes suédoises) se distingue en bourse après la présentation de résultats trimestriels en hausse. Entre juillet et septembre, le spécialiste des équipements médicaux a vu ses ventes nettes progresser de 9,5% en organique, contre une progression de seulement 0,2% un an plus tôt. Parallèlement, les prises de commandes ont connu une hausse de 4,7%, loin de la croissance de 7,4% enregistrée il y a un an.

A Paris, confortablement installé à la première place de l'indice CAC 40, Edenred bondit de 14,40%, à 23,83 euros, après avoir enregistré "des résultats légèrement supérieurs aux attentes " au troisième trimestre tout en confirmant ses objectifs annuels, note Jefferies. Le spécialiste des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants entraîne dans son sillage Pluxee (+5,33%, à 16,21 euros) qui signe la troisième plus forte hausse de l'indice SBF 120.

A l'inverse, Eurofins Scientific (-7,17%, à 59,32 euros) signe, de loin, la plus forte baisse de l'indice CAC 40. Le groupe a dévoilé son chiffre d'affaires trimestriel et confirmé ses objectifs financiers annuels, mais ces derniers devraient être affectés par les taux de change. Entre juillet et septembre, les revenus du groupe se sont élevés à 1,803 milliard d'euros, en hausse de 4,6% en publié, ou de 4,1% en organique. Les analystes d'Invest Securities révèlent toutefois que le consensus tablait sur un chiffre d'affaires plus important, à 1,814 milliard d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est programmée ce mardi.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,20%), il se négocie à 1,1623 dollar.