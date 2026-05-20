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L'Europe prudemment dans le rouge
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 10:31

Après une heure et demie de cotations, les places européennes font preuve de prudence, comme la veille. Le CAC 40 s'affiche en léger repli de 0,20%, le DAX 40 à Francfort perd 0,43% et le FTSE 100 recule de 0,50%.

Les investisseurs continuent donc de limiter les prises de risque en l'absence d'actualité majeure. Aucune réelle nouvelle sur le front de la guerre au Moyen-Orient n'est apparue.

Les intervenants continuent également de surveiller l'évolution des rendements obligataires. Ce matin, en Europe, sur le 10 ans français et allemand l'heure est à la désescalade. Le premier est à 3,804%, après un pic à 3,826% il y a quelques jours, et le second est à 3,176%, contre 3,199% la veille. Aux Etats-Unis, le rendement de l'emprunt obligataire à 10 ans se stabilise à 4,648%, contre 4,6873% la veille. Cette poussée a été alimentée ces derniers temps par les craintes de pressions inflationnistes avec la hausse du prix de l'énergie liée à la guerre en Iran et au blocage du détroit d'Ormuz. Si la hausse des prix se confirme et dure, les banques centrales ne devraient pas baisser leurs taux directeurs (désolé Donald) et pourraient même les relever.

L'actualité macro-économique est également assez légère pour l'instant. Les investisseurs se contentent des chiffres de l'inflation britannique. Au mois d'avril, l'indice des prix à la consommation est ressorti en augmentation de 0,7%, là où les analystes redoutaient une hausse de 0,9%. En rythme annuel, la progression a légèrement ralenti en passant de 3,3% en mars, à 2,8% en avril, contre des attentes à 3%.

Le reste de la journée sera plus chargé avec dès 11h l'inflation du mois d'avril dans la zone euro et à 16h30 aux Etats-Unis, les stocks de pétrole hebdomadaires.

En attendant, les cours de l'or noir sont en repli mais restent sur des niveaux particulièrement élevés. A New York, le baril de WTI se négocie contre 102,66 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord coûte 109,64 dollars.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,18%) et se négocie à 1,1585 dollar, au plus bas depuis début avril.

Le seul rendez-vous à retenir : Nvidia

Le principal rendez-vous du jour est programmé après la clôture de Wall Street : la publication des résultats trimestriels de Nvidia. Outre son statut de plus grosse capitalisation boursière mondiale avec environ 5 340 milliards de dollars, les comptes seront particulièrement scrutés car ils permettent à chaque fois de prendre le pouls du secteur technologique et plus particulièrement de celui de l'intelligence artificielle.

Dans l'actualité des entreprises européennes, Euronext est particulièrement entouré ( 5,06%). Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de l'opérateur boursier paneuropéen a augmenté de 15,3%, à 528,5 millions d'euros et le bénéfice net ajusté a bondi de 17,7%, à 216,1 millions d'euros.

Stellantis ( 0,16%) a annoncé son intention de créer une coentreprise européenne avec Dongfeng destinée aux activités de ventes et distribution, production, achats et ingénierie.

Toujours au sein du CAC 40, Legrand ( 1,27%) a dévoilé l'acquisition SRS Power Engineering en Malaisie, une société qui génère 90 millions d'euros de revenus annuels et qui est spécialisée dans les produits de protection de puissance (basse et moyenne tension) principalement pour les centres de données et l'industrie.

De son côté, Vallourec ( 1,88%) a annoncé avoir remporté deux contrats pour fournir à ExxonMobil plus de 145 km de pipeline, soit 40 000 tonnes de tubes, et pour accompagner ce développement, le groupe va investir dans la modernisation de l'un de ses sites au Brésil.

En Europe, le Britannique Experian (-5,54%) a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars.

Uniper flambe de 21,46% alors que l'Etat allemand envisage une cession partielle ou totale de sa participation.

CSG est entouré ( 9,13%) après la publication de ses résultats trimestriels et de perspectives industrielles solides.

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