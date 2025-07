L'Europe progresse après Trump

(AOF) - Les grandes places financières européennes ont terminé la séance dans le vert après un début de journée prudent. Donald Trump a envoyé 14 lettres à 14 pays leur signifiant une hausse, comprise entre 25 et 40 %, de leurs droits de douane. Toutefois ces derniers entreront en application non plus le 9 juillet, mais finalement le 1er août, pour laisser plus de temps aux négociations. Les marchés européens ont apprécié ces annonces, de même que le recul de l'euro. Le CAC 40 a fini en hausse de 0,56 %, à 7 766,71 points, et l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,44 %, à 5 365,26 points.

À Francfort, le titre Porsche AG a progressé de 1,16 %, à 34,07 euros. Cette progression permet à l’action de rattraper une maigre partie de son retard accumulé depuis le début de l’année. Depuis le 1er janvier, elle affichait un net repli de 27,44 %, à la clôture du lundi 7 juillet 2025. Porsche a pourtant dévoilé des ventes en baisse au premier semestre, mais les investisseurs tablaient vraisemblablement sur des données encore plus détériorées. Le groupe a donc vu ses ventes mondiales reculer de 6 %, à 146 391 véhicules, au premier semestre.

À Paris, Carrefour a reculé de 0,28% à 12,305 euros au lendemain de la création, aux côtés de Coopérative U, d'une centrale européenne d'achat, baptisée Concordis. "L'objectif, en massifiant les volumes, est d’accroître la compétitivité à l’achat de ses partenaires, au bénéfice ultime du consommateur", précise un communiqué du distributeur. Basée à Bruxelles, cette nouvelle alliance, qui sera effective dès les prochaines négociations 2026 et pour une durée initiale de 6 années, a pour vocation de s’étendre à d'autres distributeurs européens, avec lesquels Carrefour et Coopérative U sont déjà en contact.

L'offre de rachat de WNS, acteur de premier plan dans les services de gestion digitale des processus métiers (Digital BPS), pour 3,3 milliards de dollars par Capgemini s'était traduite hier par un repli de plus de 5% de l'acquéreur. Capgemini a rebondi aujourd'hui de 4,30% à 143,05 euros alors que les analystes font connaître leur opinion sur la transaction. Invest Securities explique le net repli de lundi par les inquiétude des investisseurs à propos de la disruption de l'IA sur le métier du Digital BPS.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au mois de mai, en France , le déficit commercial s’est élevé à 7,8 milliards d’euros, contre une estimation à 7,7 milliards d’euros. En avril, il avait atteint 7,6 milliards d’euros.

En Allemagne , l’excédent de la balance commerciale du mois de mai a été supérieur aux attentes. Il a atteint 18,4 milliards de dollars, contre des estimations à 15,7 et un précédent à 14,6 milliards de dollars.

À 17h45, l'euro est quasi-stable (-0,02%) face au billet vert et se négocie contre 1,1708 dollar.