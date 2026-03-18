L'Europe prête à tenter la passe de trois dans l'attente d'un signal de la Fed
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 08:35
Les investisseurs semblent vouloir se positionner avec un biais favorable en amont de la conclusion de la réunion de la Fed, prévue dans la soirée, qui devrait logiquement déboucher sur un maintien des taux, après le cycle d'assouplissement qui avait caractérisé la fin d'année dernière.
La réunion sera d'autant plus scrutée que la Fed dévoilera ses nouvelles projections économiques et actualisera ses célèbres "dot plots", les anticipations de taux des membres de l'institution, qui pourraient permettre d'y voir plus clair sur la trajectoire future de la politique monétaire, toujours la préoccupation numéro un des investisseurs.
"On verra (...) quel sera le diagnostic de la Fed sur la situation actuelle", écrivent les équipes de LBP AM. "Nous continuons à penser que le statu quo sera maintenu et que la Fed restera prudente tout au long de l'année, avec une seule baisse des taux d'ici le début de l'été", indiquent les gérants de La Banque Postale.
La Fed au pied du mur
Bon nombre d'analystes s'interrogent cependant sur la possibilité d'une nouvelle poussée inflationniste dans les prochains mois, qui serait susceptible de justifier un resserrement monétaire et de pénaliser les actifs à risque.
"Pour la première fois depuis le début du cycle de baisse des taux, le marché monétaire estime que la probabilité d'une hausse des taux par la Fed au cours des trois prochains mois est désormais supérieure à celle d'une baisse", souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.
"Il y a un mois, personne n'y aurait cru", rappelle le stratège.
De fait, l'incertitude demeure forte à moyen terme et la tendance reposera tout entièrement sur le diagnostic que posera Jerome Powell, le président de l'institution, et sur le ton qu'il choisira de donner à sa conférence de presse.
Un apaisement précaire sur le front du pétrole
Le léger regain d'optimisme des investisseurs tient également au modeste reflux des cours pétroliers, qui se tassent sous l'effet de prises de bénéfices après avoir atteint des sommets de quasiment quatre ans la veille, même si les craintes de perturbations de l'approvisionnement s'accentuent avec le blocage du détroit d'Ormuz.
"On n'a pas eu de vraie 'bonne' nouvelle hier, mais il n'y a pas eu d'annonces catastrophiques non plus", constate Michael Brown, stratège chez Pepperstone. "En tout cas, rien qui soit de nature à aggraver réellement la situation géopolitique au Moyen-Orient", ajoute-t-il.
"On voit que les marchés commencent clairement à s'habituer à cette nouvelle réalité: le flux d'actualités géopolitiques les impacte de moins en moins. C'est une triste réalité, mais c'est souvent comme ça, même face à un conflit aussi lourd que celui auquel on assiste aujourd'hui", conclut-il.
Le Brent se replie de 1,8 % mais demeure, autour de 101,5 dollars, bien ancré au-dessus du seuil des 100 dollars pour la quatrième séance consécutive. Le brut léger américain (WTI), qui avait lui aussi franchi la barre des 100 dollars hier, perd de son côté 3,2% à 93,1 dollars.
Les rendements américains se détendent légèrement en anticipation de la décision de la Fed: celui des Treasuries à dix ans abandonne près de deux points de base vers 4,20% tandis que le rendement du dix ans allemand recule de trois points à 2,91 % en l'absence de mauvaises nouvelles.
Enfin, le dollar recule légèrement en amont de la décision de la Fed, ce qui permet à l'euro de remonter en direction de 1,1540.
En attendant le communiqué de la Fed et l'intervention de Jerome Powell, les investisseurs surveilleront ce matin les derniers chiffres des prix à la consommation en zone euro, puis, cet après-midi aux États-Unis, l'indice des prix à la production, les commandes à l'industrie et les stocks hebdomadaires de pétrole.
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