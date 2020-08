Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Europe prête à contribuer au dialogue en Biélorussie dit Macron Reuters • 20/08/2020 à 19:27









PARIS, 20 août (Reuters) - L'Europe est prête à contribuer au dialogue en Biélorussie, où des troubles ont éclaté il y a une dizaine de jours après la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko, a déclaré jeudi le président français, Emmanuel Macron. "L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits et de leurs libertés", a dit Emmanuel Macron lors d'une conférence commune avec la chancelière allemande Angela Merkel au Fort de Brégançon (Var). "Un dialogue entre les autorités, l'opposition et la société civile est à cet égard indispensable", a poursuivi le président français. "Nous souhaitons que ce dialogue puisse être mis en place par les Biélorusses eux-mêmes mais l'Union européenne se tient prête néanmoins à accompagner celui-ci si notre rôle de médiation peut être utile et souhaité par les Biélorusses avec d'autres institutions notamment l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe-NDLR) et en incluant la Russie dans un dialogue exigeant", a-t-il ajouté. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.