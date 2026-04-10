L'Europe pourrait être confrontée à une pénurie de kérosène d'ici quelques semaines, prévient l'organisme chargé des aéroports

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(Remaniement du premier paragraphe et ajout de détails dans l'ensemble de la lettre de l'ACI obtenue par Reuters)

Le groupe des aéroports européens a averti que le continent pourrait être confronté à une pénurie systémique de kérosène dans trois semaines si le détroit d'Ormuz ne s'ouvre pas, appelant à une action urgente à l'échelle de l'UE pour garantir les approvisionnements avant la saison de pointe des voyages d'été.

Dans une lettre adressée à la Commission européenne le 9 avril, le Conseil international des aéroports d'Europe (ACI) a déclaré qu'une pénurie de carburant "nuirait considérablement à l'économie européenne", aggravant l'impact macroéconomique de la hausse des prix du pétrole provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

Le Financial Times a été le premier à faire état de cette lettre vendredi. La Commission n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La connectivité aérienne contribue à hauteur de 851 milliards d'euros (997,03 milliards de dollars) au produit intérieur brut annuel des économies européennes et soutient 14 millions d'emplois, les aéroports gérant 26 % des exportations européennes en valeur, d'après les données jusqu'en 2019 d'une étude de l'ACI.

Une réunion du groupe de coordination pétrolière de la Commission européenne cette semaine a montré qu'il n'existait actuellement aucune cartographie, évaluation ou surveillance de la production et de la disponibilité du kérosène à l'échelle de l'UE, a déclaré Olivier Jankovec, directeur général de l'ACI , dans la lettre.

L'organisme a demandé à la Commission d'intervenir et de cartographier les disponibilités actuelles et prévues de carburéacteur par rapport aux besoins, d'identifier les sources d'importation alternatives, d'évaluer les menaces pesant sur les flux de carburant au sein de l'UE, et d'évaluer les niveaux de réserves commerciales et stratégiques.

Le prix du kérosène a plus que doublé pour atteindre 150 à 200 dollars le baril au cours des dernières semaines, ce qui représente un coup dur pour une industrie où le carburant représente jusqu'à un quart des dépenses d'exploitation.

La lettre appelle également à une série d'interventions politiques immédiates, y compris la levée temporaire des restrictions à l'importation de carburéacteur, notamment celles prévues par le nouveau règlement de l'UE sur le méthane, qui entrera en vigueur en janvier 2027.

M. Jankovec a averti que ces règles avaient déjà découragé les vendeurs de carburant de pays tiers de signer des contrats d'approvisionnement pour cet été.

L'organisme a également suggéré l'achat collectif de carburéacteur par l'UE et des obligations ciblées pour les raffineries afin de sauvegarder la production et d'inclure les aéroports, les compagnies aériennes et les agents d'escale dans les aides d'État en réponse à la crise.

(1 dollar = 0,8535 euro)