L'Europe pourrait accélérer ses lancements spatiaux pour répondre à la demande en satellites

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* La demande de lancements devrait atteindre son pic en 2030, selon l'agence spatiale

* L'ESA envisage d'augmenter la fréquence des lancements d'Ariane 6 et de Vega-C

* Le directeur de l’ESA affirme que l’agence soutiendra la concurrence dans le domaine des satellites après la fusion

(Ajoute des éléments de contexte sur les vols spatiaux habités et commente la fusion dans le secteur des satellites)

par Tim Hepher

L'Agence spatiale européenne (ESA) envisage d'augmenter la fréquence de lancement de ses fusées Ariane 6 et Vega-C dans les années à venir afin de pallier un éventuel goulot d'étranglement dans le déploiement des satellites, a déclaré mercredi le directeur général de l'agence.

Le directeur général Josef Aschbacher a déclaré aux journalistes qu’une décision devrait être prise prochainement si les prévisions d’une forte hausse de la demande, qui devrait atteindre son pic vers 2030, s’avéraient exactes.

Selon les dernières projections de l’opérateur Arianespace, neuf ou dix lancements de fusées Ariane 6 devraient avoir lieu chaque année à partir de 2027.

Compte tenu des missions européennes, ainsi que de l'intérêt potentiel d'Amazon AMZN.O et d'autres activités commerciales, la demande dépasse la capacité prévue, a déclaré M. Aschbacher lors d'un événement organisé par l'association des médias aérospatiaux AJPAE.

Amazon a déjà commandé 18 lancements.

“Bien sûr, la question est de savoir si nous pouvons répondre à tous ces lancements. C’est exactement l’évaluation que nous menons en ce moment”, a déclaré M. Aschbacher, ajoutant qu’aucune décision n’avait encore été prise.

“Nous sommes déjà bien avancés dans certaines de ces estimations, mais il est également clair que si nous voulons répondre aux besoins de lancement en 2030… nous devons prendre une décision assez rapidement pour développer les capacités nécessaires.”

Arianespace, filiale d’ArianeGroup – la coentreprise de fusées entre Airbus et Safran AIR.PA SAF.PA –, a refusé de commenter avant la conférence de presse régulière prévue le 7 septembre.

L’ESA, qui regroupe 23 pays, étudie la faisabilité d’envoyer des humains dans l’espace à bord de fusées européennes plutôt que de compter sur des véhicules américains, même si cette décision relèverait du domaine politique.

Selon des responsables, cette initiative pourrait entraîner une augmentation du budget de l’ESA d’environ 10 %, en fonction de son mode de financement. Cette question devrait être abordée lors d’un sommet spatial organisé par la France la semaine prochaine.

UNE FUSION SOUS SURVEILLANCE

M. Aschbacher a également donné le signal le plus clair à ce jour indiquant que l’ESA est prête à user de son poids en tant que premier acheteur européen pour garantir le maintien de la concurrence dans le domaine des satellites, alors qu’une fusion majeure est envisagée.

Airbus AIR.PA , Thales TCFP.PA et Leonardo LDOF.MI ont annoncé l’année dernière leur intention de regrouper leurs activités de fabrication de satellites au sein d’une nouvelle société portant le nom de code “Project Bromo”, dans le cadre d’un accord en attente d’autorisation des autorités de la concurrence.

Bien que l’ESA ne soit pas directement impliquée dans les négociations, elle représente environ 60 % des dépenses du secteur public consacrées aux satellites en Europe.

M. Aschbacher n’a pas souhaité préciser s’il soutenait cette fusion, estimant qu’il s’agissait d’une question relevant des entreprises concernées et de la Commission européenne.

“Ce que je dis, c’est que l’ESA peut certainement… utiliser les outils dont nous disposons, c’est-à-dire la politique industrielle, pour veiller à ce que l’écosystème spatial européen continue de prospérer”, a-t-il ajouté.

Cela pourrait inclure des mesures visant à protéger la chaîne d’approvisionnement du secteur, une préoccupation majeure pour les entreprises ne faisant pas partie du projet de fusion.

La société allemande OHB OHBG.DE , qui serait le principal concurrent européen du nouveau groupe issu de la fusion, a averti que l’opération pourrait affaiblir sa propre chaîne d’approvisionnement.

Airbus et ses partenaires font valoir que la concurrence doit être évaluée à l’échelle mondiale plutôt qu’européenne, invoquant la nécessité de rivaliser avec Starlink, le projet d’Elon Musk.