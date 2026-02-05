L'Europe peine à se remettre de la déroute des technologies, l'argent est à nouveau malmené

Les actions suivent Wall Street à la baisse, mais la technologie européenne se maintient

Le choc des plans de dépenses de Google alimente la peur de l'IA

Le prix de l'argent s'effondre, le bitcoin atteint son plus bas niveau depuis novembre 2024

Les résultats d'Amazon sont attendus, la BoE et la BCE décideront de leur politique

Les actions mondiales ont chuté jeudi, alors que les inquiétudes concernant l'explosion des coûts du boom de l'intelligence artificielle ont alimenté les inquiétudes dans le secteur de la technologie, que l'Europe s'est préparée à une journée chargée de réunions des banques centrales et que l'argent a subi une nouvelle chute de 10 % sur les marchés des métaux en proie à l'agitation.

Les principales bourses européennes .EU ont connu un début relativement facile, les valeurs technologiques de la région .SX8P ont rebondi de 1,8% après une chute de 7% au cours des deux dernières sessions et l'euro EUR= ainsi que les rendements des Bunds allemands DE10YT=RR sont restés globalement stables.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a stupéfié les marchés mercredi en annonçant un plan de dépenses en capital de 185 milliards de dollars cette année, soit 55 % de plus que ce qu'attendaient les analystes .

La nouvelle a fait chuter les actions de plus de 6 % à un moment donné et, combinée à un plongeon de 17 % de l'action du fabricant de puces AMD AMD.O , elle a prolongé une chute brutale de la technologie qui a déjà effacé près de 850 milliards de dollars de la valeur du marché ce mois-ci .

Craig Inches, responsable des taux et des liquidités chez Royal London Asset Management, a déclaré que les marchés se trouvaient actuellement dans une phase délicate, avec des marchés boursiers tendus, des écarts de crédit serrés et des inquiétudes persistantes concernant la géopolitique et le niveau d'endettement des gouvernements.

Si les marchés d'actions ne commencent pas à se stabiliser dans les mois à venir, comme c'est le cas depuis des années avec des gains liés à la technologie, "verrons-nous les roues commencer à se détacher un peu?" A déclaré Craig Inches.

"Et quelle sera la réaction des marchés? Reviendront-ils vers les valeurs refuges telles que les obligations souveraines, ou cette corrélation s'est-elle rompue?"

Amazon AMZN.O doit annoncer ses résultats plus tard, mais l'attention de l'Europe se tournait maintenant vers la décision sur les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre à 1200 GMT , puis celle de la Banque centrale européenne à 1315 GMT.

Les deux devraient maintenir leurs taux stables. L'euro est resté à un peu moins de 1,18 $, mais la livre GBP= a subi une pression soutenue à 1,358 $ et les rendements des gilts à 10 ans et à 30 ans ont atteint leurs niveaux les plus élevés depuis la fin novembre.

Plus que l'imminence de la BoE, c'est l'incertitude croissante quant à l'avenir de la Première ministre Keir Starmer qui a pesé dans la balance . Il a essuyé de nouvelles critiques cette semaine pour avoir nommé Peter Mandelson au poste d'ambassadeur des États-Unis, malgré les liens de ce dernier avec Jeffrey Epstein.

La possibilité d'une remise en question du leadership n'est pas bonne pour l'image de la Grande-Bretagne auprès des investisseurs internationaux, a déclaré Craig Inches de RLAM.

L'ARGENT S'EFFONDRE À NOUVEAU

Les métaux précieux ont également plongé jeudi, mettant fin à deux jours de hausse après l'implosion épique de la semaine dernière, qui les a fait plonger après avoir atteint des sommets inégalés.

L'argent XAG= a chuté de 14% et était encore en baisse de 10% à Londres à 79,2 dollars l'once. L'or a également chuté de 1,5 % à 4 888 $ l'once et le platine XPT= a perdu 5 %. GOL/

Sur le marché des changes, l'indice du dollar américain

.DXY a progressé de 0,2% à son plus haut niveau en deux semaines, tandis que les dollars australien et kiwi AUD=

NZD= , sensibles au risque, ont reculé de 0,5% et 0,3% respectivement.

Le yen japonais JPY= a été plus stable à 156,82 pour un dollar. Il a chuté pendant quatre jours consécutifs avant les élections générales de dimanche, où les sondages annoncent une victoire décisive pour la Première ministre Sanae Takaichi, approuvant ses ambitions de dépenses qui ont soulevé des inquiétudes sur les finances tendues de la nation.

Sur le marché des bons du Trésor, le rendement de référence à 10 ans US10YT=RR a perdu 1 point de base à 4,2656%. Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis pour le mois de janvier a été repoussé de sa publication prévue vendredi au 11 février en raison d'une fermeture partielle du gouvernement de quatre jours qui a maintenant pris fin.

Les prix du pétrole ont chuté de 1,5% à 68,5 $ le baril

LCOc1 après que les États-Unis et l'Iran ont accepté de tenir des pourparlers à Oman vendredi O/R , tandis que le plongeon du

bitcoin n'a montré aucun signe d'arrêt alors qu'il s'est approché du niveau clé de 70 000 $ - son plus bas depuis la fin de 2024.

"Nous pensons que cette baisse plus large est principalement due aux retraits massifs des ETF institutionnels. Ces fonds ont vu des milliards de dollars sortir chaque mois depuis la baisse d'octobre 2025", ont déclaré les analystes de Deutsche Bank dans une note aux clients.