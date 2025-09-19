L'Europe ouvre sur une note hésitante après une semaine chargée pour les banques centrales

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente vendredi en début de séance, vers la fin d'une semaine marquée par les réunions de certaines des banques centrales les plus importantes au monde.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,49% à 7.893,14 points vers 07h16 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,07% et à Londres, le FTSE 100 grappille 0,03%.

L'indice EuroStoxx 50 avance de 0,12%, mais le FTSEurofirst 300 recule en revanche de 0,02% et le Stoxx 600 de 0,05%.

Les Bourses entament la dernière séance de la semaine sur une note plutôt calme, les investisseurs assimilant l'avalanche de décisions prises ces derniers jours en matière de politique monétaire, notamment la reprise des baisses de taux par la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a contribué à soutenir le moral et permis d'atteindre de nouveaux records à la Bourse de New York.

Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre (BoE) a en revanche opté jeudi par un statu quo, sur fond d'inflation toujours élevée et des perspectives de croissance et d'emploi incertaines, et les grandes sociétés de courtage, notamment Goldman Sachs, Citigroup et J.P.Morgan, ne prévoient plus aucune baisse des taux d'intérêt cette année.

Les marchés digèrent également une série d'indicateurs publiés peu avant l'ouverture, y compris les ventes au détail au Royaume-Uni, qui ont progressé plus que prévu en août, et les prix à la production en Allemagne, qui ont reculé de façon plus importante qu'anticipé par les analystes.

En France, le climat des affaires dans l'industrie s'est replié légèrement en septembre par rapport au mois précédent, en ligne avec les attentes, selon l'enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee.

Sur le front commercial, les investisseurs seront attentifs à l'appel prévu vendredi entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, avec l'objectif de parvenir à un accord pour préserver les opérations de l'application TikTok aux Etats-Unis et d'apaiser les tensions entre les deux pays à propos du commerce.

Aux valeurs, Stellantis prend 2,8% à la Bourse de Paris après que Berenberg a relevé sa recommandation sur la valeurs à "acheter".

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)