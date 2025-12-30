 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre stable, volume d'échanges faible
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 09:24

Les principales Bourses européennes ont ouvert sans grand changement mardi, dans un volume d'affaires limité en cette fin d'année.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,13% à 8.101,56 points vers 08h15 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,09% et à Francfort, le Dax .GDAXI est inchangé.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E grappille 0,02%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 est inchangé et le Stoxx 600 .STOXX prend 0,04%.

Les investisseurs suivront ce mardi la publication, à 19h00 GMT, des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui avait donné lieu à une baisse des taux.

Les réactions pourraient néanmoins être limitées en l'absence d'une partie des acteurs de marché. Une demi-séance est prévue mercredi sur Euronext et à Wall Street, tandis que jeudi sera chômé pour le Nouvel An.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
8 117,28 Pts Euronext Paris +0,06%
DAX
24 385,36 Pts XETRA +0,14%
EURO STOXX 50
5 767,69 Pts DJ STOXX +0,28%
FTSE 100
9 883,25 Pts FTSE Indices +0,17%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
62,09 USD Ice Europ +0,55%
Pétrole WTI
58,26 USD Ice Europ +0,78%
STOXX Europe 600
590,29 Pts DJ STOXX +0,18%
