L'Europe ouvre stable, volume d'échanges faible

Les principales Bourses européennes ont ouvert sans grand changement mardi, dans un volume d'affaires limité en cette fin d'année.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,13% à 8.101,56 points vers 08h15 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,09% et à Francfort, le Dax .GDAXI est inchangé.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E grappille 0,02%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 est inchangé et le Stoxx 600 .STOXX prend 0,04%.

Les investisseurs suivront ce mardi la publication, à 19h00 GMT, des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) qui avait donné lieu à une baisse des taux.

Les réactions pourraient néanmoins être limitées en l'absence d'une partie des acteurs de marché. Une demi-séance est prévue mercredi sur Euronext et à Wall Street, tandis que jeudi sera chômé pour le Nouvel An.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)