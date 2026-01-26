Nicolas Sarkozy demande la confusion de ses peines dans les dossiers Bygmalion et Bismuth

Nicolas Sarkozy le 12 janvier 2026 à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Nicolas Sarkozy demande la confusion de ses peines de port d'un bracelet électronique dans les dossiers Bygmalion et Bismuth, dans lesquels il a été définitivement condamné, a indiqué lundi le Parquet national financier (PNF), confirmant une information de FranceInfo.

La demande de l'ex-chef de l'Etat a été déposée le 27 novembre, au lendemain de l'arrêt de la Cour de cassation rendant définitive sa condamnation à six mois d'emprisonnement aménageables sous bracelet dans l'affaire Bygmalion.

Elle doit être examinée par la justice le 23 février.

Nicolas Sarkozy a déjà porté un bracelet électronique de février à mai 2025, après sa condamnation définitive à un an d'emprisonnement ferme dans le dossier Bismuth (ou "des écoutes").

L'ancien président de la République, qui fêtera ses 71 ans mercredi, avait bénéficié d'une libération conditionnelle, notamment en raison de son âge.

Une confusion des peines lui permettrait de ne pas être à nouveau astreint au port d'un bracelet.

Nicolas Sarkozy doit par ailleurs comparaître à partir du 16 mars devant la cour d'appel de Paris pour son procès dans le dossier du financement présumé de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye.

En première instance, il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement, conduisant à son incarcération pendant trois semaines cet automne.