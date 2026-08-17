L'Europe ouvre en ordre dispersé, entre impasse au M.-O. et espoirs sur les taux

Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé lundi en début d'une séance qui ne compte pas de catalyseur majeur au programme, la prudence restant de mise face à l'absence d'évolution sur le front géopolitique au Moyen-Orient, même si le soulagement apporté par les données d'inflation américaines la semaine dernière continue d'alimenter l'appétit pour le risque.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,05% à 8.632,71 points vers 07h11 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,07% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,33%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,34%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,28% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,23%.

Les déclarations de Téhéran et Washington au cours du week-end ont largement entamé lundi les espoirs d'une reprise des pourparlers de paix en vue d'un redémarrage du trafic pétrolier par le détroit stratégique d'Ormuz.

Le Brent LCOc1 reste néanmoins sous la barre des 90 dollars le baril et recule de 0,16% à 88,38 dollars, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 abandonne 0,78% à 81,76 dollars.

L'Iran a exhorté samedi les États-Unis à accepter leur défaite, tandis que le président Donald Trump a appelé les Américains à endurer la hausse des prix du carburant.

Les données américaines des ventes au détail, de la confiance des ménages et de l'inflation, publiées la semaine dernière, continuent néanmoins de soutenir les marchés d'actions, les opérateurs tablant désormais sur une probabilité d'environ 25% d'une hausse des taux de la Fed d'un quart de point le mois prochain, contre 50% auparavant.

Aux valeurs, le laboratoire belgo-néerlandais ArgenX

ARGX.BR bondit de près de 8% après les résultats d'une étude avancée sur son médicament efgartigimod.

Le secteur européen des puces est bien orienté, STMicroelectronics STMPA.PA se hissant en tête de l'indice CAC 40 (+3%°, tandis que les titres Soitec SOIT.PA , ASML

ASML.AS , ASMI ASMI.AS et BESI BESI.AS emportent environ 2% chacun.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|