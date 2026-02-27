 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre en ordre dispersé avec les données économiques et les résultats financiers
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 10:17

Les traders travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes ‌sont en ordre dispersé en début de séance vendredi, ​alors que les investisseurs analysent une série de données économiques et de résultats financiers.

À Paris, le CAC 40 perd 0,04% ​à 8.617,69 points vers 08h07 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,01% ​et à Londres, le FTSE ⁠100 monte de 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse ‌de 0,02%, le FTSEurofirst 300 progresse de 0,13% et le Stoxx 600 avance de 0,15%.

Les investisseurs concentrent ​leur attention sur ‌les données économiques publiées en Europe.

La croissance ⁠de l'économie française a accéléré au quatrième trimestre par rapport au précédent, tandis que les données préliminaires sur l'inflation harmonisée ⁠en France ont ‌également révélé une accélération, plus marquée que prévu, ⁠selon les chiffres de l'Insee vendredi.

Sur le plan géopolitique, ‌les Etats-Unis et l'Iran ont effectué jeudi à ⁠Genève des progrès significatifs en vue de régler ⁠leur différend de ‌longue date sur le programme nucléaire de Téhéran, a déclaré ​le chef de la ‌diplomatie d'Oman, qui sert de médiateur à ces négociations, sur fond de renforcement de ​la présence militaire américaine au Proche-Orient qui suscite la crainte de possibles frappes en Iran. Les deux ⁠parties restent cependant encore très éloignées.

Aux valeurs, TP abandonne 7,1% après ses résultats, tout comme Vallourec et Valeo qui abandonnent environ 3% chacun.

En revanche, BioMérieux est le vert, également après ses résultats, et avance de 3,4%.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité ​par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
71,49 USD Ice Europ +0,82%
Pétrole WTI
66,00 USD Ice Europ +0,84%
