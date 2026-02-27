L'Europe ouvre en ordre dispersé avec les données économiques et les résultats financiers

Les traders travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes ‌sont en ordre dispersé en début de séance vendredi, ​alors que les investisseurs analysent une série de données économiques et de résultats financiers.

À Paris, le CAC 40 perd 0,04% ​à 8.617,69 points vers 08h07 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,01% ​et à Londres, le FTSE ⁠100 monte de 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse ‌de 0,02%, le FTSEurofirst 300 progresse de 0,13% et le Stoxx 600 avance de 0,15%.

Les investisseurs concentrent ​leur attention sur ‌les données économiques publiées en Europe.

La croissance ⁠de l'économie française a accéléré au quatrième trimestre par rapport au précédent, tandis que les données préliminaires sur l'inflation harmonisée ⁠en France ont ‌également révélé une accélération, plus marquée que prévu, ⁠selon les chiffres de l'Insee vendredi.

Sur le plan géopolitique, ‌les Etats-Unis et l'Iran ont effectué jeudi à ⁠Genève des progrès significatifs en vue de régler ⁠leur différend de ‌longue date sur le programme nucléaire de Téhéran, a déclaré ​le chef de la ‌diplomatie d'Oman, qui sert de médiateur à ces négociations, sur fond de renforcement de ​la présence militaire américaine au Proche-Orient qui suscite la crainte de possibles frappes en Iran. Les deux ⁠parties restent cependant encore très éloignées.

Aux valeurs, TP abandonne 7,1% après ses résultats, tout comme Vallourec et Valeo qui abandonnent environ 3% chacun.

En revanche, BioMérieux est le vert, également après ses résultats, et avance de 3,4%.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité ​par Augustin Turpin)