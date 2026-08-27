L'Europe ouvre en ordre dispersé, attentisme au Moyen-Orient

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance jeudi, les perspectives du géant des puces Nvidia stimulant le secteur technologique, tandis que les marchés restent attentistes au Moyen-Orient et aux données économiques.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,23% à 8.442,73 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,13% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,42%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,18%, tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 et le Stoxx 600 .STOXX reculent tous deux de 0,11%.

Très attendue, la publication mercredi soir des résultats du leader américain des semi-conducteurs Nvidia vient stimuler les valeurs technologiques.

Le géant technologique, dont valorisation est la plus élevée au monde, table sur des perspectives supérieures aux attentes, ce qui vient rassurer les investisseurs quant aux investissements massifs du secteur dans l'intelligence artificielle (IA).

En parallèle, les opérateurs prennent également connaissance de données économiques et évaluent les craintes inflationnistes, tout en surveillant les avancées au Moyen-Orient.

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont rebondi de 1,1% en juillet, montrent les données publiées jeudi par l'Insee, après une baisse de 0,4% (révisé de -0,6%) en juin, selon les données.

L'Iran et Oman s'évertuent à finaliser un accord concernant le détroit d'Ormuz, tandis que le Premier ministre qatarien doit se rendre jeudi à Téhéran pour tenter de relancer les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Aux valeurs, Pernod Ricard PERP.PA recule de 1,3% après que le groupe de spiritueux français a annoncé tabler sur une stabilité de son chiffre d'affaires en 2027, face à un recul anticipé en Chine et aux États-Unis.

Ailleurs en Europe, Novo Nordisk NOVOb.CO perd 1,8% alors que le laboratoire danois a annoncé que l'autorité chinoise de régulation des médicaments avait accepté sa demande d'autorisation de mise sur le marché de la version orale du Wegovy, son médicament amaigrissant, dans un contexte de concurrence accrue avec Eli Lilly LLY.N . Deutsche Bank a par ailleurs abaissé sa recommandation sur le titre à "vendre".

À la suite des résultats et des perspectives de Nvidia, le compartiment technologique européen .SX8P affiche de loin la meilleure performance sectorielle, avec un gain de 1,36%, tandis que la plupart des tiroirs sont dans le rouge.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|