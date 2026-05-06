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L'Europe ouvre en nette hausse, entre optimisme sur le Moyen-Orient et résultats d'entreprises
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 09:36

Les principales Bourses européennes progressent mercredi en début de séance, portées par l'espoir d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs analysent une avalanche de résultats publiés par des entreprises de premier plan.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,13% à 8.153,30 points vers 07h24 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,22% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 1,28%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 1,04%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 1,17% et le Stoxx 600 .STOXX 1,12%.

Dans l'un de ses revirements habituels, le président américain Donald Trump a annoncé mardi soir la suspension de la mission visant à garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz, lancée la veille, afin de déterminer s'il est possible de parvenir à un accord avec Téhéran.

Cette annonce apaise les craintes des investisseurs face à une éventuelle escalade du conflit et entraîne une baisse des prix du pétrole, même si la voie navigable reste fermée et que le blocus américain des ports iraniens se poursuit.

De plus, l'actualité regorge d'informations sur les résultats des entreprises.

À Paris, l'assureur français AXA AXAF.PA prend 2,68% dans les premiers échanges après avoir fait état mardi d'une hausse de 6% en comparable de ses primes brutes émises et autres revenus au premier trimestre.

Scor SCOR.PA , qui a fait état mercredi d'un résultat net en hausse de 12,8% sur un an au premier trimestre, dépassant les attentes, grimpe de plus de 5%.

JCDecaux JCDX.PA , qui a publié son chiffre d'affaires mardi après la clôture de la Bourse, cède en revanche 4,3%.

Ailleurs en Europe, Novo Nordisk NOVOb.CO gagne plus de 7%, le fabricant du médicament amaigrissant Wegovy ayant publié mercredi un résultat d'exploitation ajusté pour le premier trimestre supérieur aux prévisions et légèrement revu à la hausse ses perspectives pour l'année en cours.

Lufthansa LHAG.DE , également soutenue par le reflux des cours du pétrole, prend 2,90% après ses résultats. Son concurrent Air France-KLM AIRF.PA profite lui aussi de cette tendance et progresse de plus de 4%.

À Londres, Diageo DGE.L avance de plus de 6% après avoir fait état d'une hausse surprise de son chiffre d'affaires trimestriel.

Sur le plan sectoriel, la défense .SXPARO se distingue avec un gain de 2,79%, le groupe italien Leonardo LDOF.MI gagnant plus de 4% après ses résultats.

Les opérateurs attendent la publication des indices PMI définitifs du mois d'avril dans la zone euro et au Royaume-Unis plus tard dans la journée.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
10,0900 EUR Euronext Paris +7,27%
AXA
42,0100 EUR Euronext Paris +4,27%
CAC 40
8 263,39 Pts Euronext Paris +2,49%
DAX
24 801,72 Pts XETRA +1,64%
DIAGEO
1 542,200 GBX LSE +4,54%
DT LUFTHANSA
7,968 EUR XETRA +3,05%
EURO STOXX 50
5 963,79 Pts DJ STOXX +1,60%
FTSE 100
10 407,44 Pts FTSE Indices +1,84%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
JCDECAUX
18,5600 EUR Euronext Paris -0,75%
LEONARDO
54,690 EUR MIL +2,65%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
Pétrole Brent
103,82 USD Ice Europ -5,88%
Pétrole WTI
96,28 USD Ice Europ -6,18%
SCOR
31,0800 EUR Euronext Paris +4,79%
STOXX Europe 600
619,74 Pts DJ STOXX +1,64%
STOXX Europe TM Aero. & Defense
2 696,04 Pts DJ STOXX +2,44%
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