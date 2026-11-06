 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe ouvre en nette baisse, face aux interrogations sur la politique américaine
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 09:43

Ajouter Boursorama à vos sources

Les principales Bourses européennes sont amplement dans le rouge en début de séance vendredi, face à une vague de ventes mondiale des valeurs volatiles, le cinglant revers essuyé par le président Donald Trump aux élections de mi-mandat interrogeant quant à la politique américaine à venir.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 1,18%% à 8.108,66 points vers 08h32 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 1,51% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 1,53%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 1,21%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,42% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,40%.

Alors que l'Europe s'était retournée à la baisse jeudi face aux craintes observées sur les valeurs technologiques aux États-Unis, la tendance se poursuit vendredi après la dégringolade également constatée sur les Bourses asiatiques.

Le Parti démocrate est ressorti large vainqueur des élections de mi-mandat de mardi, infligeant un sévère camouflet au président républicain Donald Trump.

Le retour en force plus important que prévu des démocrates au Congrès américain force les investisseurs à revoir leurs perspectives politiques et à vendre par prudence leurs valeurs volatiles que sont la technologie et l'intelligence artificielle (IA).

À la Bourse de New York, le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a subi ses plus importantes pertes en dix-neuf mois, terminant jeudi en baisse de 5,52%.

Dans le sillage des Bourses américaines et asiatiques, la quasi-totalité des valeurs du CAC 40 et du SBF 120 .SBF120 sont dans le rouge à l'ouverture alors que la saison des résultats continue.

La vague de ventes des valeurs volatiles bénéficie toutefois au marché obligataires, les rendements étant à la baisse après des semaines de vives tensions face aux craintes budgétaires alors que les dettes publiques s'accentuent en raison de l'inflation et du conflit au Moyen-Orient.

Dans le même temps, les cours pétroliers s'apprêtent à enregistrer une large baisse hebdomadaire, dans la perspective d'une désescalade du conflit avec l'Iran après le revers subi par le parti du président américain Donald Trump aux élections de mi-mandat.

Aux valeurs, le groupe biotechnologique Genfit GNFT.PA chute de 9,27% après avoir publié jeudi soir ses résultats au troisième trimestre.

Lanterne rouge du SBF 120, TP TEPRF.PA plonge de 18,56% après que le groupe a abaissé jeudi soir son objectif de chiffre d'affaires annuel.

Dans cet océant de rouge se distingue toutefois Air France-KLM AIRF.PA qui gagne 2,45% et se hisse aisément en tête du SBF 120, après un relèvement de recommandation de Barclays sur le titre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
13,2450 EUR Euronext Paris +4,83%
CAC 40
8 100,49 Pts Euronext Paris -1,28%
DAX
25 980,25 Pts XETRA -1,31%
EURO STOXX 50
6 183,07 Pts DJ STOXX -0,78%
FTSE 100
10 620,56 Pts FTSE Indices -1,50%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
- Pts FTSE Indices 0,00%
GENFIT
10,2200 EUR Euronext Paris -10,66%
NASDAQ Composite
24 315,00 Pts Index Ex -5,52%
Pétrole Brent
96,86 USD Ice Europ -2,48%
Pétrole WTI
89,22 USD Ice Europ -2,00%
SBF 120
6 128,08 Pts Euronext Paris -1,29%
STOXX Europe 600
647,62 Pts DJ STOXX -1,11%
TELEPERFORMANCE
67,4600 EUR Euronext Paris -16,51%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 091,48 -1,39%
Pétrole Brent
97,13 -2,20%
SOITEC
93,86 +2,42%
BIOPHYTIS
0,041 +1,99%
2CRSI
16,28 +0,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank