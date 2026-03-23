L'Europe ouvre en nette baisse avec les risques d'escalade en Iran

PHOTO DE FICHIER : Euronext Amsterdam à Amsterdam

Les principales Bourses européennes ‌sont en nette baisse lundi en début de séance, les craintes ​d'une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient incitant les investisseurs à se détourner des actifs risqués.

À Paris, le CAC 40 perd 1,58% ​à 7.544,29 points vers 08h19 GMT. À Francfort, le Dax recule de 1,96% et à ​Londres, le FTSE 100 cède ⁠1,42%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,74%, le FTSEurofirst ‌300 abandonne 1,68% et le Stoxx 600 perd 1,68%.

Les marchés d'actions européens emboîtent le pas à leurs homologues ​asiatiques, qui ont connu ‌un lundi difficile face à la perspective d'attaques ⁠contre les infrastructures énergétiques et de désalinisation des pays du Golfe.

Telle a été la réponse iranienne à l'ultimatum lancé samedi par Donald ⁠Trump à Téhéran, ‌dans lequel il exigeait la réouverture du détroit d'Ormuz ⁠dans un délai de 48 heures, faute de quoi Washington ‌menace "d'anéantir" les centrales électriques iraniennes.

Cette possible escalade devrait tenir ⁠les investisseurs en haleine, avec une forte volatilité des ⁠cours du pétrole, ‌dont la hausse depuis de le début du conflit fin février ​inquiète les investisseurs et a ‌déjà conduit les banques centrales du monde entier à adopter un ton plus prudent concernant ​leur politique monétaire.

Tous les secteurs du Stoxx 600, l'indice de référence paneuropéen, sont dans le rouge ce matin, le ⁠secteur aérien reculant de 1,61%, avec Air France-KLM abandonnant près de 4% à Paris, tandis que celui des matières premières perd plus de 2%.

Le groupe sidérurgique allemand Salzgitter perd 7% après avoir publié ses résultats et perspectives pour l'année en cours.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)