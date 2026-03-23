L'Europe ouvre en nette baisse avec les risques d'escalade en Iran

PHOTO DE FICHIER : Euronext Amsterdam à Amsterdam
Les principales Bourses européennes sont en nette baisse lundi en début de séance, les craintes d'une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient incitant les investisseurs à se détourner des actifs risqués.
À Paris, le CAC 40 perd 1,58% à 7.544,29 points vers 08h19 GMT. À Francfort, le Dax recule de 1,96% et à Londres, le FTSE 100 cède 1,42%.
L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,74%, le FTSEurofirst 300 abandonne 1,68% et le Stoxx 600 perd 1,68%.
Les marchés d'actions européens emboîtent le pas à leurs homologues asiatiques, qui ont connu un lundi difficile face à la perspective d'attaques contre les infrastructures énergétiques et de désalinisation des pays du Golfe.
Telle a été la réponse iranienne à l'ultimatum lancé samedi par Donald Trump à Téhéran, dans lequel il exigeait la réouverture du détroit d'Ormuz dans un délai de 48 heures, faute de quoi Washington menace "d'anéantir" les centrales électriques iraniennes.
Cette possible escalade devrait tenir les investisseurs en haleine, avec une forte volatilité des cours du pétrole, dont la hausse depuis de le début du conflit fin février inquiète les investisseurs et a déjà conduit les banques centrales du monde entier à adopter un ton plus prudent concernant leur politique monétaire.
Tous les secteurs du Stoxx 600, l'indice de référence paneuropéen, sont dans le rouge ce matin, le secteur aérien reculant de 1,61%, avec Air France-KLM abandonnant près de 4% à Paris, tandis que celui des matières premières perd plus de 2%.
Le groupe sidérurgique allemand Salzgitter perd 7% après avoir publié ses résultats et perspectives pour l'année en cours.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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