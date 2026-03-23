Danone va acquérir Huel, spécialiste britannique des repas instantanés protéinés

Danone va acquérir le britannique Huel, spécialisé dans les repas instantanés ou encore les poudres, boissons et barres protéinées, a annoncé lundi le géant agroalimentaire français qui axe depuis quelques années sa stratégie sur des produits réputés bons pour la santé.

( AFP / ALAIN JOCARD )

"Dans le cadre de sa stratégie Renew Danone, cette acquisition renforcera la présence de Danone dans la nutrition fonctionnelle et étendra son portefeuille à la catégorie en forte croissance de l'alimentation nutritionnellement complète", indique le groupe français dans un communiqué.

Le montant de l'opération n'a pas été communiqué mais le Financial Times a évoqué une transaction "d'environ un milliard d'euros".

Sur son site, Huel (contraction de human et de fuel, carburant en anglais) indique avoir enregistré en 2024 un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions de livres sterling (soit environ 247 millions d'euros au taux de change actuel), neuf ans après sa création.

Ses ventes ont cru entre 30 et 40 millions de livres sterling par an ces dernières années selon la même source.

Danone met en avant "un modèle efficace de vente en ligne directe au consommateur et une communauté de clients fidèles au Royaume‑Uni, en Europe et aux États‑Unis".

Les produits au design épuré, souvent sur le fond noir désormais typique des produits protéinés, mettent en avant une approche "scientifique" de la nutrition et sont censés répondre à différents objectifs comme "la gestion de poids", "manger sainement" ou "plus de protéines".

Les formats snack, sachets ou petites bouteilles, collent aux tendances de consommation popularisées sur les réseaux sociaux par des sportifs ou des nutritionnistes.

Ces gammes de produits et l'expertise numérique "de premier plan" de Huel combinées "à la présence mondiale et à l'expertise nutritionnelle de Danone" offrent "de formidables opportunités dans l'univers, nouveau et en plein essor, de la nutrition complète — en pleine cohérence avec notre stratégie Renew Danone", a déclaré Antoine de Saint-Affrique, directeur général de Danone, cité dans le communiqué.

Sous sa houlette, le groupe s'est délesté des activités les moins rentables (environ 10% de son chiffre d'affaires) pour se concentrer sur les produits mettant la santé en avant (produits protéinés, laits fermentés, nutrition médicale).

En 2025, Danone a entamé le "deuxième chapitre" de sa stratégie, basé sur des acquisitions de produits à forte valeur ajoutée, axés sur la santé (The Akkermansia Company, entreprise belge spécialiste de la biotique, Kate Karms, spécialiste américain de la nutrition médicale bio)