Du jamais-vu depuis 2009 : le taux de la dette française à 10 ans explose, embrasé par la guerre au Moyen-Orient

Les préoccupations grandissent au sujet des dettes souveraines, qui subissent les répercussions du conflit en Iran.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Pendant que la Chine sonnait l'alarme face au risque d'une situation "incontrôlable" au Moyen-Orient après l'ultimatum de Trump contre l'Iran, le marché des obligations d'Etat en France se tend à un niveau inédit depuis 2009.

Le taux d'intérêt de la dette française à échéance dix ans a ainsi bondi lundi 23 mars à son plus haut niveau en séance depuis 17 ans, en raison des craintes d'un regain d'inflation en zone euro avec la guerre au Moyen-Orient, qui provoque une flambée du prix du pétrole.

Même tendance en Allemagne

Vers 8h20 (heure de Paris), il a atteint 3,81%, son plus haut niveau depuis juillet 2009, alors que les taux de rendement grimpent partout en Europe. Vendredi, le rendement britannique à dix ans a atteint un plus haut depuis 2008.

Le taux d'intérêt de la dette allemande, référence en Europe, a dépassé le seuil des 3% la semaine dernière. Lundi, il atteignait 3,06%, niveau comparable à ceux de 2011.

La flambée des prix du pétrole en raison de la guerre au Moyen-Orient fait craindre un retour de l'inflation dans l'économie mondiale. Or, une inflation plus élevée réduit la valeur réelle des sommes versées par un emprunteur à ses créanciers. Ces derniers exigent par conséquent des taux d'intérêt plus élevés pour compenser cette perte. Les investisseurs tablent en outre sur une politique monétaire des banques centrales plus restrictive, avec des hausses potentielles des taux directeurs pour combattre cette inflation, ce qui a un impact direct sur le coût de la dette des Etats.