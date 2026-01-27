 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre en légère hausse, semaine chargée avec les résultats
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 09:53

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse mardi en début de séance, les investisseurs se préparant à une avalanche de ‍résultats financiers et à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) dans les jours à venir.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,06% à 8.136,08 points vers 08h22 GMT. À ‌Francfort, le Dax avance de 0,15% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,20%, le FTSEurofirst 300 de 0,26% et ​le Stoxx 600 de 0,23%.

Plusieurs grandes entreprises publieront leurs résultats annuels cette semaine, à ⁠commencer par le géant français du luxe LVMH ce mardi après la clôture de la Bourse. Les investisseurs attendent également la première réunion de l'année ⁠de la Fed, qui débute ‍mardi dans un contexte d'inquiétudes quant à l'indépendance de l'institution sous ⁠le mandat du président américain Donald Trump. La décision sur les taux d'intérêt ne suscite guère de doutes, la banque centrale devant maintenir le statu quo, compte tenu de l'inflation toujours ​élevée et de la résistance de l'économie.

Les inquiétudes commerciales sont en outre à surveiller, le locataire de la Maison blanche ayant dit lundi vouloir relever à 25% les droits de ⁠douane imposés sur les importations en provenance de Corée du Sud, dont ​les secteurs automobile et pharmaceutique, reprochant à Séoul sa lenteur dans ​la mise en oeuvre ​de l'accord commercial bilatéral scellé l'an dernier.

L'Inde et l'Union européenne (UE) ont par ailleurs finalisé un ​accord commercial historique, a annoncé mardi le Premier ⁠ministre indien Narendra Modi, alors que les deux camps cherchent à se prémunir de relations plus délicates avec les Etats-Unis.

Aux valeurs, à Paris, Kering prend 1,2% alors que la holding familiale Artemis, dirigé par François-Henri Pinault, président du groupe de luxe, a annoncé un accord de cession ‌avec Anta Sports de sa participation dans Puma.

Le titre de l'équipementier sportif s'envole de 9%, après s'être envolé de plus de 20% lors des premiers échanges.

ID Logistics gagne 2,49% après la publication de ses résultats annuels lundi soir.

Ailleurs en Europe, Dr Martens abandonne 6,15% après que le fabricant britannique de bottes a annoncé ses perspectives pour l'exercice 2026.

(Rédigé par Diana ‌Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

Pétrole Brent
65,41 USD Ice Europ -0,43%
Pétrole WTI
60,55 USD Ice Europ -0,41%
