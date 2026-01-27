Géopolitique, droits de douane et volatilité des marchés

AMUNDI

Quelles implications en matière d'investissement ?

Les marchés ont été très volatils après que le président Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane à plusieurs membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) – à moins que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland. Les actions ont fortement chuté en début de semaine dernière, le Stoxx Europe 600 et le S&P 500 enregistrant tous deux des baisses significatives, et la volatilité a atteint des sommets. Le sentiment des investisseurs s'est amélioré après que Donald Trump a exclu toute action militaire et a abandonné sa menace de droits de douane, ce qui a entraîné un rebond. Les rendements des obligations d'État japonaises ont augmenté, les doutes sur les trajectoires budgétaires restant un risque majeur à surveiller. L'or – qui a atteint de nouveaux records - reste le principal bénéficiaire de l'incertitude géopolitique et des inquiétudes liées à la dette.

Les tensions se sont apaisées pour l'instant, mais cette ère de ruptures et de désordre maîtrisé sur le front géopolitique est amenée à durer. Si la menace de droits de douane refait surface ou si l'accord sur le Groenland échoue, l'Union européenne (UE) est susceptible de rétablir des droits de douane plus élevés et de poursuivre des représailles ciblées. Les développements juridiques, tels que les décisions en suspens de la Cour suprême des États-Unis et l'utilisation éventuelle de l'instrument anti-coercition de l'UE, constituent également des freins à une nouvelle escalade. Donald Trump tentera probablement d'obtenir le maximum de concessions, mais pour l'instant, la menace immédiate de droits de douane est écartée.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :