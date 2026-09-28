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L'Europe ouvre en légère hausse malgré les prix du pétrole
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 09:36
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Les principales Bourses européennes avancent légèrement lundi en début de séance, faisant pour l'instant abstraction de la progression des cours du pétrole avant la publication de données macroéconomiques clés plus tard cette semaine.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,33% à 8.104,20 points vers 07h27 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI grappille 0,01% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,10%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,25% et le Stoxx 600 .STOXX 0,27%.

Les cours du pétrole continuent d'augmenter lundi et se maintiennent bien au-dessus des 100 dollars le baril, après avoir progressé de plus de 17% depuis début septembre.

Les négociations au Moyen-Orient ne laissent guère entrevoir de raisons d'être optimiste et les investisseurs se demandent combien de temps encore pourra durer un conflit qui fait grimper les anticipations d'inflation à travers le monde.

Le président américain, Donald Trump, a dit ce week-end rejeter la proposition de l'Iran de rouvrir le détroit d'Ormuz dans un délai de sept jours, tout en ajoutant quelques heures plus tard que les négociateurs américains devaient entamer de nouvelles discussions cette semaine avec Téhéran.

L'emploi américain et l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro seront au coeur du programme des marchés au cours des prochains jours et pourraient encore influer sur les anticipations quant à l'évolution des taux.

Aux valeurs, à Paris, TotalEnergies TTEF.PA progresse légèrement (+0,73%) après avoir annoncé prévoir de racheter 2,5 milliards de dollars (2,20 milliards d'euros) de ses actions au quatrième trimestre 2026 à l'occasion d'une journée des investisseurs qui se tient ce lundi à New York.

Rexel RXL.PA , qui a annoncé vendredi l'acquisition de la plateforme spécialisée dans les infrastructures GCG, gagne 1,90%.

Ailleurs en Europe, les actions des promoteurs immobiliers britanniques grimpent après que le gouvernement a annoncé un programme d'aides destiné aux primo-accédants, une initiative visant à relancer un marché immobilier en difficulté.

Persimmon PSN.L , Barratt Redrow BTRW.L , Taylor Wimpey

TW.L , Vistry VTYV.L et Berkeley Group BKGH.L avancent d'entre 6% à 23%.

Le secteur de la technologie .SX8P sur le Stoxx 600 perd 0,56%, dans le sillage des Bourses asiatiques, les entreprises de l'industrie des puces telles qu'Infineon IFXGn.DE , ASML

ASML.AS et STMicro STMPA.PA évoluant toutes dans le rouge dans les premiers échanges de la séance.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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STOXX Europe 600 Technology
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