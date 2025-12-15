L'Europe ouvre en légère hausse dans l'attente de la BCE et de nouvelles données

Les principales Bourses européennes sont en légère hausse lundi en début de séance, au début d'une semaine qui sera marquée par la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et la publication d'une série de données macroéconomiques clés des deux côtés de l'Atlantique.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,33% à 8.095,34 points vers 08h10 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,36% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,38%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,30%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,31% et le Stoxx 600 .STOXX avance de 0,30%.

Les investisseurs commencent la semaine sur une note plus positive, laissant derrière eux les incertitudes liées à l'IA et la prudence affichée par les responsables de la Réserve fédérale (Fed) américaine concernant la persistance de l'inflation.

Ils concentrent désormais leur attention sur la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui devrait maintenir ses taux inchangés jeudi et donner des détails sur les perspectives de la zone euro, un point crucial pour les investisseurs alors que l'une des membres de l'institution, Isabel Schnabel, a ouvert la semaine dernière la porte à une hausse des taux comme mesure future de Francfort et les opérateurs prévoient un statu quo sur les coûts d'emprunt tout au long de 2026.

Cette semaine sera en outre marquée par une avalanche de données, notamment les indices PMI préliminaires sur l'activité privée dans la zone euro et le rapport sur l'emploi et l'indice des prix à la consommation aux États-Unis.

Aux valeurs, Sanofi SASY.PA recule de plus de 4% après avoir dit prévoir un retard dans la décision de l'agence américaine du médicament (FDA) pour la révision réglementaire en cours du tolébrutinib.

Au niveau sectoriel, les valeurs de la défense .SXPARO reculent de 0,26% lundi dans les premiers échanges après que Kyiv a dit avoir renoncé à son objectif d'intégrer l'Otan en échange de garanties de sécurité occidentales et que les négociations avec les envoyés américains pour mettre fin à la guerre doivent se poursuivre ce lundi à Berlin.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)