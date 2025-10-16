 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 188,00
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre en légère baisse, nouvelle avalanche de résultats
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 09:56

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes évoluent en légère baisse jeudi en début de séance, les investisseurs examinant une nouvelle série de résultats financiers, alors que les prises de bénéfice s'imposent après les gains récents.

À Paris, le CAC 40 perd 0,19% à 8.061,82 points vers 07h35 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,49% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,18%.

L'indice EuroStoxx 50 perd 0,29%, le FTSEurofirst 300 recule de 0,07% et le Stoxx 600 abandonne 0,05%.

La séance débute sur une note prudente jeudi, dans un contexte marqué par les craintes d'une escalade commerciale entre Washington et Pékin, et alors que la saison des résultats est déjà bien engagée, avec une nouvelle série de chiffres trimestriels que les marchés doivent examiner.

Parmi eux, ceux du groupe de spiritueux Pernod Ricard ont montré un un recul légèrement plus marqué que prévu du chiffre d'affaires au premier trimestre, impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. L'action avance toutefois de 0,91% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.

Le CAC 40 a par ailleurs connu la veille sa meilleure séance depuis début mai, porté par les valeurs du luxe. LVMH et Kering font par ailleurs l'objet jeudi d'une série de changements de recommandations à la baisse de la part de Berenberg, qui touche notamment le propriétaire de Gucci (-2,5%).

En France, Sébastien Lecornu doit affronter ce jeudi à l'Assemblée nationale deux motions de censure, l'une déposée par le Rassemblement national (RN), l'autre par La France insoumise (LFI). Cependant, les concessions faites au Parti socialiste par le Premier ministre concernant la mise en oeuvre de la réforme des retraites semblent, du moins pour l'instant, l'éloigner de la censure.

Au Royaume-Uni, l'économie a renoué avec la croissance en août, avec une légère hausse de 0,1% par rapport à juillet, selon les données officielles publiées jeudi, ce qui apporte un peu de répit à la ministre des Finances Rachel Reeves alors qu'elle doit présenter un projet de budget en novembre.

Sur le reste de l'actualité des entreprises, FDJ United recule de 4,1% après fait état mercredi d'une baisse de 3% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre 2025, en raison principalement de la hausse de la fiscalité sur les jeux.

Nestlé qui va supprimer 16.000 emplois et a dépassé les attentes pour son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grimpe de son côté de 7,6%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
60,92 USD Ice Europ -0,16%
Pétrole WTI
57,28 USD Ice Europ -0,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

