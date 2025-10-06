L'Europe ouvre en légère baisse, la politique française pèse sur le CAC 40

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance après une semaine plutôt solide, tandis que la situation politique en France provoque de nouveaux remous, la composition du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu suscitant des critiques parmi certains de ses membres.

À Paris, le CAC 40 perd 0,64% à 8.029,68 points vers 07h07 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,03% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 cède 0,04% et le Stoxx 600 de abandonne 0,06%.

Si les Bourses européennes enregistrent une légère baisse lors des premières transactions lundi, celle de Paris souffre davantage, pénalisée par les craintes concernant l'avenir du nouveau gouvernement français dévoilé dimanche et déjà très critiqué pour certains de ses membres, en particulier le ministre de l'Intérieur reconduit, Bruno Retailleau.

Celui qui est également le chef de file des Républicains (LR) a dit, moins de deux heures après avoir été reconduit à son poste dimanche soir, que la composition du gouvernement ne reflétait pas la rupture promise.

La nomination surprise de Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Economie et des Finances, au ministère des Armées, semble être en fait un sujet de crispation pour LR, dans le contexte de la situation budgétaire actuelle de la France. Xavier Bertrand, président LR des Hauts-de-France a dit lundi vouloir le départ de sa formation du gouvernement Lecornu.

Face au regain des tensions politiques, le rendement de l'OAT à dix ans prend 5 points de base à 3,5616%.

Au programme du jour, les investisseurs examineront l'indice Sentix et les ventes au détail de la zone euro, ainsi que les propos d'un certain nombre de responsables de la Banque centrale européenne (BCE), dont sa présidente Christine Lagarde, qui doit s'exprimer dans la soirée lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg.

Aux valeurs, les banques françaises Société générale, BNP Paribas et Crédit agricole reculent entre 4% et 2% à l'ouverture après l'annonce, dimanche soir, de la composition du nouveau gouvernement français.

Aston Martin recule 8,9% après avoir émis un avertissement sur ses résultats annuels.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)