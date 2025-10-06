De la dissolution à la démission de Lecornu, des inédits à la chaîne

Sébastien Lecornu s'exprime à l'Hôtel Matignon après avoir démissionné de ses fonctions de Premier ministre , le 6 octobre 2025 à Paris ( POOL / Stephane Mahe )

De la dissolution surprise en juin 2024 à la démission lundi du Premier ministre Sébastien Lecornu, quelques heures après l'annonce d'une partie de son gouvernement, la France a enchaîné, ces 16 derniers mois, les moments politiques inédits.

- Campagne électorale la plus courte -

Le 9 juin, au soir d'élections européennes largement remportées en France par le Rassemblement national (RN, 31,37% des suffrages), le président Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale.

C'est une première depuis la dissolution ratée de Jacques Chirac en 1997 qui avait porté au pouvoir l'opposition de gauche emmenée par le socialiste Lionel Jospin.

Seules trois semaines séparent l'annonce de la dissolution du premier tour des législatives, le 30 juin. Une campagne express sans équivalent sous la Ve République.

- Nombre inédit de députés RN -

La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale Marine Le Pen s'exprime le 28 janvier 2025 à Paris lors d'une séance de questions au gouvernement ( AFP / Thomas SAMSON )

Les élections aboutissent à une fragmentation de l'Assemblée nationale avec trois blocs, dont aucun n'approche de la majorité absolue des 289 députés.

Le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen devient le parti le plus représenté dans l'Hémicycle avec 123 députés, un nombre jamais atteint par cette formation.

- Plus long interrègne -

Après la démission du Premier ministre Gabriel Attal, Emmanuel Macron annonce qu'il ne désignera pas de Premier ministre avant la fin des Jeux olympiques de Paris.

S'ouvre alors le plus long "interrègne" entre deux exécutifs de la Ve République: pendant 51 jours, le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes.

- Premier ministre le plus âgé -

Emmanuel Macron désigne le 5 septembre Michel Barnier au poste de Premier ministre. L'ancien commissaire européen et ex-ministre devient à 73 ans le plus vieux Premier ministre de la Ve République (un record battu de quelques mois en avril par son successeur, François Bayrou). Il forme un exécutif marqué à droite, avec à l'Intérieur le conservateur Bruno Retailleau.

- Plus court passage à Matignon -

La préparation du budget 2025 éprouve durement la fragile coalition de M. Barnier. Le 2 décembre, il engage sa responsabilité pour faire adopter sans vote le budget de la Sécurité sociale (article 49.3).

Le 4, une motion de censure de la gauche obtient 311 voix sur les 288 nécessaires, grâce au soutien du RN. Michel Barnier est contraint de démissionner, trois mois à peine après sa prise de fonction. C'est alors le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République.

- Quatre gouvernements en 12 mois -

Emmanuel Macron nomme le 13 décembre le président du MoDem, François Bayrou, à Matignon qui présente le 23 décembre un gouvernement marqué par le retour de deux anciens Premiers ministres, Élisabeth Borne et Manuel Valls, et par le tandem droitier Retailleau-Darmanin. C'est le quatrième gouvernement en l'espace de 12 mois, fait inédit sous la Ve République.

Il devra avoir recours en février 2025 à l'article 49-3 pour faire adopter sans vote le budget pour l'année en cours, qui devient le budget le plus tardivement adopté de l'histoire de la Ve République.

- Première chute sur un vote de confiance -

François Bayrou et Sébastien Lecornu le 10 septembre 2025 à l'Hôtel Matignon à Paris lors de la passation de pouvoir entre les deux hommes ( POOL / Ian LANGSDON )

La chute le 8 septembre du gouvernement Bayrou sur un vote de confiance de l'Assemblée nationale, sollicité par le Premier ministre pour tenter de faire valider ses choix budgétaires, est aussi une première sous la Ve République. Avant François Bayrou, 21 Premiers ministres se sont essayés au vote de confiance, tous avec succès, parfois de justesse comme Jacques Chirac sous la première cohabitation avec François Mitterrand en 1986 et 1987.

- Démission avant le premier conseil des ministres -

Il avait fallu près d'un mois au nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, nommé le 9 septembre, pour annoncer dimanche soir la majeure partie de son gouvernement. Son premier conseil des ministres était prévu lundi à 16H00, mais, critiqué de toutes parts et fragilisé par la fronde des Républicains, il a présenté sa démission dans la matinée. Encore une fois du jamais vu sous la Ve République.