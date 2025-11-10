Diageo choisit un ancien de Tesco comme DG, le titre monte

Dave Lewis

Diageo a annoncé lundi la nomination de Dave Lewis, l'ancien patron de Tesco, au poste de directeur général, une décision qui met fin à un processus de recrutement de plusieurs mois, le choix du groupe britannique de spiritueux de privilégier un profil externe ayant par ailleurs reçu l'approbation des investisseurs.

A Londres, vers 08h40 GMT, le titre Diageo, sous pression cette année, bondissait de 7,1%.

Dave Lewis, 60 ans, rejoindra Diageo début 2026 et aura pour mission de redresser propriétaire des marques Johnnie Walker et Guinness, qui a abaissé la semaine dernière ses prévisions de ventes et de bénéfice pour l’exercice 2026.

L'ancien patron de Tesco, dont il a occupé la direction générale de 2014 à 2020, a aussi passé trois décennies chez Unilever, où il avait acquis le surnom de "Dave le Drastique" (" Drastic Dave ") pour sa capacité à redresser des entreprises grâce à des réductions de coûts et des stratégies marketing innovantes.

Sous sa direction, Tesco s’est imposé comme le leader incontesté du marché britannique. Dave Lewis a également brièvement conseillé le gouvernement sur les questions liées aux chaînes d’approvisionnement pendant la pandémie.

"Le conseil d’administration a unanimement estimé que Dave (Lewis) dispose à la fois d’une solide expérience de directeur général et des compétences avérées en leadership dans le développement et le marketing de marques mondiales, ce qui est idéal pour Diageo à ce moment", a déclaré John Manzoni, président de Diageo, dans un communiqué.

Dave Lewis préside actuellement le groupe de santé grand public Haleon.

Le propriétaire des marques Johnnie Walker et Guinness a précisé que Nik Jhangiani, directeur général par intérim depuis juillet à la suite du départ soudain de Debra Crew, restera en poste jusqu’à la fin décembre avant de reprendre la direction financière de Diageo.

Nik Jhangiani, agé de 60 ans, était considéré comme l’un des directeurs financiers les plus respectés du secteur et un potentiel futur directeur général, selon les analystes.

Deirdre Mahlan, nommée directrice financière intérimaire en août, continuera de soutenir le groupe pendant la transition, a précisé Diageo.

