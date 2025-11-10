 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Le parquet requiert la mise en liberté de Nicolas Sarkozy
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 10:50

L'ancien président français Nicolas Sarkozy

L'ancien président français Nicolas Sarkozy

par Juliette Jabkhiro

Le parquet a requis lundi la remise en liberté de Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis environ trois semaines après sa condamnation dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

La Cour d'appel de Paris, qui examine la requête de mise en liberté de l'ex-président, doit rendre sa décision à 13h30 (12h30 GMT).

Âgé de 70 ans, Nicolas Sarkozy a été condamné fin septembre à cinq ans d'emprisonnement, déclaré coupable d'association de malfaiteurs pour avoir tenté, par l'intermédiaire de ses proches collaborateurs, d'obtenir des fonds auprès de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi afin de financer la campagne qui lui a permis de diriger la France de 2007 à 2012.

Il a ensuite été incarcéré le 21 octobre dans la prison parisienne de la Santé, devenant le premier ancien locataire de l'Elysée à être placé en détention depuis Philippe Pétain, emprisonné après la Deuxième Guerre mondiale pour avoir collaboré avec l'occupant allemand.

Lors de l'audience de la Cour d'appel de Paris, Nicolas Sarkozy a été entendu en visioconférence. Il a évoqué ses conditions de détention et assuré qu'il respecterait toutes les obligations fixées dans le cadre d'une éventuelle remise en liberté.

"C’est dur. C’est très dur, ça l’est certainement pour tout détenu. Je dirais même que c’est éreintant", a-t-il dit à propos de la prison.

"Je me bats pour que la vérité triomphe. Je respecterai toutes les obligations qu’on me fixera, comme je les ai toujours respectées", a-t-il ajouté.

L'avocat général a requis la remise en liberté de Nicolas Sarkozy dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire.

Lors de l'annonce de la condamnation de l'ancien président en septembre, la présidente du tribunal, Nathalie Gavarino, avait justifié la peine de prison assortie d'un mandat de dépôt en raison de "faits d'une gravité exceptionnelle de nature à altérer la confiance dans les institutions mêmes de la République".

L'ancien chef de l'Etat a toutefois été relaxé des accusations de recel de détournement de fonds publics, de corruption passive et d'infractions au code électoral.

Nicolas Sarkozy a toujours plaidé la thèse du "complot" et a fait appel de sa condamnation, se disant victime de vengeance et de haine. La date de son procès en appel n'a pas encore été fixée.

Nicolas Sarkozy avait déjà été condamné en 2023 dans une affaire distincte de corruption dite des "écoutes", une condamnation confirmée par la Cour de cassation en décembre dernier. Reconnu coupable de corruption active sur magistrat et trafic d'influence active sur personne dépositaire de l'autorité publique, il avait été condamné à un an d'emprisonnement ferme sous bracelet électronique.

Il a également été condamné en appel en 2024 pour financement illégal de campagne électorale de 2012. Un arrêt définitif de la Cour de cassation dans cette affaire est attendu courant novembre.

(Reportage Juliette Jabkhiro, version française Benjamin Mallet et Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-président français, Nicolas Sarkozy, à Paris, le 21 octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Mise en liberté requise pour Sarkozy, fixé sur son sort à 13H30
    information fournie par AFP 10.11.2025 11:01 

    Le parquet général a demandé lundi à la cour d'appel de Paris de remettre en liberté l'ex-président Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis vingt jours à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. ... Lire la suite

  • Le Saoudien Taleb Jawad al-Abdulmohsen dans la salle d'audience à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 10 novembre 2025 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Ouverture du procès d'un Saoudien jugé pour l'attentat du marché de Noël à Magdebourg
    information fournie par AFP 10.11.2025 10:53 

    Près de onze mois après l'attaque à la voiture bélier sur le marché de Noël de Magdebourg, le procès de l'auteur présumé, un médecin saoudien islamophobe, s'est ouvert lundi dans cette ville de l'est de l'Allemagne. Pendant plus de quatre mois d'audience, la justice ... Lire la suite

  • TIKEHAU CAPITAL : Baissier mais survendu
    TIKEHAU CAPITAL : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 10.11.2025 10:53 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • LDC : La tendance baissière peut reprendre
    LDC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 10:49 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank