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Amiel veut des SMS pour une "prise de conscience" du coût des frais médicaux pour la Sécu
information fournie par AFP 05/06/2026 à 11:09

Le ministre des Comptes publics David Amiel à Paris le 2 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le ministre des Comptes publics David Amiel à Paris le 2 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le ministre des Comptes publics David Amiel a indiqué vendredi qu'il voulait que les Français soient informés rapidement par un message sur leur téléphone du remboursement effectué par la Sécurité sociale sur leurs frais médicaux, pour entraîner une "prise de conscience".

"80% de l'augmentation de la dépense publique depuis 50 ans, c'est les retraites et la santé. Et moi, je ferai la transparence sur ces deux sujets", a déclaré M. Amiel sur Sud Radio.

"Les Français doivent savoir où vont leurs impôts, leurs cotisations. Et donc je souhaite que quand on sort maintenant d'un rendez vous chez un médecin, quand on sort d'une pharmacie, quand on sort d'un centre de santé, quand on sort (...) d'un hôpital, et bien on puisse recevoir immédiatement un SMS qui dise combien ça a coûté et combien la Sécurité sociale a remboursé", a-t-il ajouté.

"Cette prise de conscience, elle est indispensable. J'y travaille avec ma collègue (la ministre de la Santé) Stéphanie Rist, avec la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam). Il y aura des progrès très concrets dès les prochains mois", a-t-il encore dit.

Ces informations sur les remboursements de la Sécurité sociale peuvent actuellement être retrouvées par les Français dans leur relevé de remboursement, sur le site Ameli de l'Assurance Maladie.

Mais ce nouveau système de SMS "direct, simple, transparent" est "important car ce sont les impôts et les cotisations qui financent la santé, nos services publics", a précisé le cabinet de David Amiel. "Chacun doit pouvoir savoir combien l'assurance maladie rembourse au professionnel de santé, quelle est la valeur du service public", a-t-il ajouté.

Selon le rapport de printemps de la commission des comptes de la Sécurité sociale, le déficit de la Sécu pour 2026 pourrait atteindre "23,2 milliards d'euros, soit 0,8 point de PIB", une dégradation de 3,8 milliards par rapport aux 19,4 milliards de déficit prévu dans le budget de la Sécu voté en décembre par le Parlement.

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12 commentaires

  • 12:18

    Pourquoi ne va t’il pas demander des comptes à son maître, la bête !!!!

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