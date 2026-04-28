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L'Europe ouvre en baisse, l'incertitude géopolitique pèse
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 09:45

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets dans la City de Londres

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes ‌ouvrent en baisse en début de séance mardi, les résultats d'entreprise ​et l'annonce du maintien des taux d'intérêts par la Banque du Japon ne parvenant pas à contrer l'incertitude géopolitique.

À Paris, le CAC 40 ​perd 0,33% à 8.114,91 points vers 07h08 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,25% ​et à Londres, le FTSE 100 ⁠cède 0,14%.

L'indice EuroStoxx 50 cède 0,13%, le FTSEurofirst 300 et ‌le Stoxx 600 reculent tous deux de 0,31%.

Alors que la saison des résultats du premier trimestre bat son ​plein, les investisseurs restent ‌également attentifs à l'évolution de la situation du ⁠conflit au Moyen-Orient, qui a débuté il y a deux mois jour pour jour.

Tandis que le détroit d'Ormuz reste en grande partie fermé, ⁠les négociations pour ‌mettre fin au conflit semblent au point mort, le ⁠président américain Donald Trump étant mécontent de la dernière proposition ‌transmise par l'Iran destinée à mettre fin au conflit.

Le maintien ⁠par la Banque du Japon (BoJ) de ses taux ⁠d'intérêts laisse présager des ‌décisions similaires de la part des autres banques centrales cette semaine, ​bien que trois des neufs ‌membres du comité de politique monétaire de la BoJ ont toutefois proposé de relever les ​taux.

À Paris, Air Liquide perd 3,5%, le spécialiste des gaz industriels ayant fait état mardi d'un chiffre d'affaires légèrement inférieur ⁠aux attentes au premier trimestre et a réitéré ses perspectives.

Ailleurs en Europe, Barclays perd 3% après que la banque britannique a publié ses résultats au premier trimestre.

BP gagne 2,5% après avoir enregistré un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement supérieur aux attentes.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)

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