L'Europe ouvre en baisse, escalade des tensions au Moyen-Orient

Les principales Bourses européennes reculent jeudi en début de séance, les nouvelles hostilités au Moyen-Orient mettant en évidence les menaces qui pèsent sur le fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran et provoquant une nouvelle hausse des prix du pétrole.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,38% à 8.176,82 points vers 07h19 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,12% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,91%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,24%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,51% et le Stoxx 600 .STOXX de abandonne 0,50%.

Les investisseurs entament la séance en prenant conscience d'une escalade des tensions au Moyen-Orient, avec une série de frappes qui suscite des inquiétudes quant à l'avenir du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran et des négociations visant à mettre fin au conflit de manière durable.

Selon un responsable américain, l'armée américaine a mené de nouvelles frappes dans le sud de l'Iran, tandis que Téhéran dit avoir visé une base aérienne américaine, selon la presse iranienne.

L'agence de presse iranienne Tasnim a également rapporté que la marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) avait tiré en direction d'un pétrolier américain qui tentait de traverser le détroit d'Ormuz, l'obligeant à faire demi-tour.

L'incertitude sur l'impact de la recrudescence des tensions fait à nouveau grimper les prix du pétrole et attise les craintes d'inflation, ce qui freine ainsi l'appétit pour le risque.

Aux valeurs, à Paris, le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs Soitec SOIT.PA s'envole de plus de 13% après avoir fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes.

L'Oréal OREP.PA progresse de 1,15% après la révision à la hausse de la recommandation sur la valeur par Berenberg, et se démarque des autres valeurs du secteur du luxe du CAC 40, toutes dans le rouge

L'ensemble du secteur des puces est bien orienté dans les premiers échanges, Infineon IFXGn.DE gagnant près de 3% et Besi BESI.AS 1,48%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)