L'Europe ouvre en baisse après le discours de Powell à Jackson Hole

Les principales Bourses européennes reprennent leur souffle et sont en baisse en début de séance lundi, après le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), à Jackson Hole, qui a aidé à renforcer les anticipations d'une baisse des taux en septembre aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,41% à 7.937,34 points vers 07h03 GMT et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,53%. La Bourse de Londres est fermée aujourd'hui en raison d'un jour férié.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,38%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,31% et le Stoxx 600

.STOXX abandonne 0,27%.

Vendredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a évoqué une possible baisse des taux lors de la réunion de la banque centrale de septembre, sans avoir pris d'engagement ferme, reconnaissant les risques croissants pour le marché du travail tout en affirmant que la possibilité d'une inflation plus élevée persistait.

Le président de la Fed de New York, John Williams, doit s'exprimer plus tard dans la journée de lundi, et les investisseurs seront attentifs à ses propos pour savoir s'il partage la vision de Jerome Powell en matière de politique monétaire.

Aux valeurs, à Paris, Valneva VLS.PA , lanterne rouge du SBF 120, abandonne 26,46% après avoir annoncé lundi que l'autorité de santé américaine, la Food and drug administration (FDA), avait suspendu la licence de son vaccin contre le chikungunya IXCHIQ aux Etats-Unis, après de nouveaux cas d’effets indésirables graves.

Ailleurs en Europe, JDE Peet's JDEP.AS prend 17,78% après que Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé l'acquisition du groupe néerlandais pour 15,7 milliards d'euros.

Orsted ORSTED.CO abandonne 18,22% après avoir reçu l'ordre de l'administration Trump de mettre fin à la construction très avancée d'un projet éolien offshore près de Rhode Island, une décision qui risque d'aggraver les difficultés financières de l'entreprise.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)