 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 929,70
-0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre en baisse après le discours de Powell à Jackson Hole
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 09:15

Les principales Bourses européennes reprennent leur souffle et sont en baisse en début de séance lundi, après le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), à Jackson Hole, qui a aidé à renforcer les anticipations d'une baisse des taux en septembre aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,41% à 7.937,34 points vers 07h03 GMT et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,53%. La Bourse de Londres est fermée aujourd'hui en raison d'un jour férié.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,38%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,31% et le Stoxx 600

.STOXX abandonne 0,27%.

Vendredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a évoqué une possible baisse des taux lors de la réunion de la banque centrale de septembre, sans avoir pris d'engagement ferme, reconnaissant les risques croissants pour le marché du travail tout en affirmant que la possibilité d'une inflation plus élevée persistait.

Le président de la Fed de New York, John Williams, doit s'exprimer plus tard dans la journée de lundi, et les investisseurs seront attentifs à ses propos pour savoir s'il partage la vision de Jerome Powell en matière de politique monétaire.

Aux valeurs, à Paris, Valneva VLS.PA , lanterne rouge du SBF 120, abandonne 26,46% après avoir annoncé lundi que l'autorité de santé américaine, la Food and drug administration (FDA), avait suspendu la licence de son vaccin contre le chikungunya IXCHIQ aux Etats-Unis, après de nouveaux cas d’effets indésirables graves.

Ailleurs en Europe, JDE Peet's JDEP.AS prend 17,78% après que Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé l'acquisition du groupe néerlandais pour 15,7 milliards d'euros.

Orsted ORSTED.CO abandonne 18,22% après avoir reçu l'ordre de l'administration Trump de mettre fin à la construction très avancée d'un projet éolien offshore près de Rhode Island, une décision qui risque d'aggraver les difficultés financières de l'entreprise.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

CAC 40
7 929,70 Pts Euronext Paris -0,50%
DAX
24 237,5300 Pts XETRA -0,52%
EURO STOXX 50
5 461,35 Pts DJ STOXX -0,49%
FTSE 100
9 321,40 Pts FTSE Indices +0,13%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
JDE PEET'S
31,1600 EUR Euronext Amsterdam +17,41%
KEURIG DR PEPPER
35,1350 USD NASDAQ -0,18%
ORSTED
24,230 EUR Tradegate -14,77%
ORSTED
211,200 DKK LSE Intl +1,58%
ORSTED
33,2000 USD OTCBB +2,04%
Pétrole Brent
67,78 USD Ice Europ -0,01%
Pétrole WTI
63,72 USD Ice Europ -0,13%
STOXX Europe 600
559,59 Pts DJ STOXX -0,30%
VALNEVA
3,6800 EUR Euronext Paris -27,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Banques : UniCredit accroît à 26% sa participation dans Commerzbank
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.08.2025 09:47 

    La banque italienne UniCredit a annoncé lundi avoir porté à 26% sa participation directe dans Commerzbank, renforçant ainsi sa position de premier actionnaire du groupe bancaire allemand. L'établissement milanais, qui détenait jusqu'ici une exposition synthétique ... Lire la suite

  • Des soldats américains devant des véhicules militaires prêts à embarquer à bord d'un avion cargo à Niamey, le 7 juin 2024, lors de la cérémonie du premier départ des troupes américaines du Niger ( AFP / BOUREIMA HAMA )
    Au Sahel, Washington mise sur le commerce pour renouer avec les juntes
    information fournie par AFP 25.08.2025 09:45 

    "Du commerce, pas de l’aide": au Sahel, Washington déploie sa diplomatie au Mali, au Burkina Faso et au Niger, avec un intérêt marqué pour les ressources minières en contrepartie de son appui aux régimes militaires dans la lutte antijihadiste. Les Etats-Unis avaient ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort
    L'Europe ouvre en baisse après le discours de Powell à Jackson Hole
    information fournie par Reuters 25.08.2025 09:23 

    Les principales Bourses européennes reprennent leur souffle et sont en baisse en début de séance lundi, après le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), à Jackson Hole, qui a aidé à renforcer les anticipations d'une baisse des taux en septembre ... Lire la suite

  • Des paquets de café L'or sont visibles dans un supermarché Carrefour à Bruxelles
    Keurig Dr Pepper va racheter JDE Peet's pour €15,7 mds
    information fournie par Reuters 25.08.2025 09:19 

    Keurig Dr Pepper va racheter le groupe agroalimentaire néerlandais spécialisé dans le café JDE Peet's dans le cadre d’un accord de 15,7 milliards d’euros, a annoncé lundi le groupe américain. Le groupe fusionné prévoit ensuite de séparer ses activités boissons ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank