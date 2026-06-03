L'Europe ouvre en baisse après des incidents signalés dans le Golfe

Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse mercredi après de nouveaux incidents dans le Golfe sur fond d'impasse dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,35% à 8.181,59 points vers 07h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE abandonne 0,05% et à Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,71%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E régresse de 0,39%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,18% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,27%. Le principal indice paneuropéen est plombé en premier par les valeurs de l'industrie et de la finance dans un contexte notamment d'inquiétude pour la croissance économique.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,07% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,05% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le vert portée par les nouvelles technologies.

La géopolitique au Moyen-Orient reprend le pas sur l'actualité des entreprises et signe de la nervosité ambiante, les cours du pétrole sont en hausse, tandis que le dollar, actif refuge, se raffermit et les rendements obligataires se tendent.

"Le blocage des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran et les avertissements de l'AIE concernant les niveaux critiques des stocks mondiaux ajoutent des couches de prime de risque à la hausse aux prix de référence (du brut)", note Emril Jamil, analyste sur le pétrole chez LSEG.

L'aéroport de Koweït est fermé mercredi après avoir subi d'importants dégâts lors d'une attaque de drones et de missiles iraniens, tandis que l'armée américaine a frappé un centre de commandement sur l'île de Qechm, dans le détroit d'Ormuz, où de nouveaux navires ont été pris pour cible par les deux camps.

Côté macroéconomie, l'OCDE a abaissé sa prévision de croissance mondiale pour 2026, tablant sur un PIB qui devrait passer de 3,4% en 2025 à 2,8% en 2026, avant de se redresser à 3,1% en 2027. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a également abaissé ses prévisions de croissance pour cette année, anticipant un PIB en hausse de 3,1% cette année pour les économies des 41 pays couverts par l'institution financière.

Ces révisions à la baisse sont liées à l'impact du conflit en cours au Moyen-Orient. Le projet américain de droits de douane de 10% sur les importations en provenance de 60 économies auxquelles l'administration de Donald Trump reproche de ne pas lutter efficacement contre le commerce de biens réalisés grâce à du travail forcé, pourrait créer de nouvelles incertitudes.

C'est dans ce contexte que les investisseurs prendront connaissance ce mercredi des indices PMI des services en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi américain et des prix à la production en zone euro à l'approche des réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE).

Aux valeurs, Inditex ITX.MC bondit de près de 5%, le propriétaire de l'enseigne Zara ayant fait état d'un bon démarrage de la saison estivale, avec une croissance des ventes à taux de change constant de 11,5% en mai, bien au-dessus des attentes des analystes. Son concurrent H&M HMb.ST prend 1,5%

Le distributeur de mode britannique Debenhams DEBS.L grimpe de 11,70% après avoir déclaré sa valeur brute de marchandises avait renoué avec la croissance au premier trimestre et a réaffirmé sa prévision de bénéfice d'exploitation ajusté annuel.

L'indice de la distribution en Europe .SXRP gagne 2,15%.

A Paris, Air France-KLM AIRF.PA recule de près de 1% alors que le groupe tient son assemblée générale et a assuré être en mesure de transporter tous ses clients cet été, malgré la hausse des prix du carburant avec la guerre au Moyen-Orient.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)