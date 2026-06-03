EXCLUSIF-Meta revoit son outil de suivi de souris, invoquant les inquiétudes des salariés

par Katie Paul

Meta META.O revient sur certains aspects de son projet visant à suivre les mouvements de souris, l'utilisation du clavier et d'autres actions de ses employés afin de collecter des données d'entraînement pour l'intelligence artificielle (IA), a annoncé le géant technologique mardi dans une note interne, après plusieurs semaines de vives réactions de la part du personnel.

De nouvelles commandes permettront aux employés de suspendre la collecte de données pendant 30 minutes maximum à la fois et de demander à être exemptés de cette initiative, selon la note rédigée par Stéphane Kasriel, vice-président de l'unité Superintelligence Labs de Meta chargée de la création de modèles d'IA.

Stéphane Kasriel a déclaré que l'équipe à l'origine du logiciel avait également introduit "plusieurs optimisations" pour réduire son impact sur l'autonomie des batteries des ordinateurs, après que des employés se sont plaints que le logiciel consommait tellement de données qu'il provoquait une forte augmentation de leur consommation Internet à domicile.

"Bien que nous restions confiants dans les mesures de protection de la vie privée que nous avons mises en place lors du lancement, lesquelles ont fait l’objet de plusieurs niveaux d’évaluation des risques, nous avons pris note de vos préoccupations concernant les données personnelles sur les appareils professionnels, l’autonomie de la batterie et le souhait d’avoir davantage de contrôle sur le moment où la collecte a lieu", a déclaré Stéphane Kasriel dans la note de service.

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter.

Le groupe avait précédemment informé ses employés dans une note interne qu’il déployait un nouveau logiciel de suivi sur leurs ordinateurs aux États-Unis afin de surveiller les mouvements de souris, les clics et l'usage du clavier pour les utiliser dans l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle, dans le cadre d’une vaste initiative visant à créer des agents IA capables d’effectuer des tâches de travail de manière autonome.

Ce lancement est intervenu dans le cadre d’une restructuration de grande envergure chez Meta et a suscité une vive réaction de la part du personnel, qui a qualifié Meta d’"usine d’extraction de données des employés". Cela pourrait aggraver les problèmes réglementaires de Meta au sein de l’Union européenne, où les entreprises de la tech font face à des conflits juridiques virulents concernant la manière dont elles collectent et exploitent les données, a rapporté Reuters.

(Katie Paul à New York, Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)