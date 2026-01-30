L'Europe ouvre dans le vert sous une pluie de résultats

Une femme passe devant le bâtiment de la Bourse de Londres dans la City de Londres, Grande-Bretagne

Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de ‍séance vendredi, soutenues par une série de résultats d'entreprises bien accueillis.

Les investisseurs restent par ailleurs attentifs à l'annonce ‌du nom du successeur de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévue ​plus tard dans la journée.

À Paris, le CAC ⁠40 gagne 0,21% à 8.087,99 points vers 08h18 GMT. À Francfort, le Dax avance ⁠de 0,58% et ‍à Londres, le FTSE 100 cède 0,03%, ⁠affecté par le recul des valeurs minières.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,39%, le FTSEurofirst 300 ​de 0,28% et le Stoxx 600 de 0,25%.

La saison des résultats bat son plein et domine l'humeur ⁠des marchés en cette dernière séance du ​mois.

À Paris, Alten gagne plus de 12% ​après avoir fait ​état jeudi soir d'un quatrième trimestre meilleur que prévu.

Ailleurs ​en Europe, Electrolux s'envole ⁠de 21% et est en passe d'enregistrer la meilleure séance depuis février 2027, le fabricant suédois d'appareils électroménagers ayant publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions.

Le ‌groupe allemand de vêtements de sport Adidas progresse quant à lui de 4% après avoir annoncé jeudi le lancement d'un programme de rachat d'actions et un chiffre d'affaires record en 2025.

