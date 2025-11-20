L'Europe ouvre dans le vert, Nvidia apaise les craintes autour de l'IA

Le reflet d'un tableau digital à la bourse Euronext

Les principales Bourses européennes en nette hausse jeudi en début de séance, les investisseurs retrouvant le goût du risque grâce aux résultats et aux prévisions du géant de l'intelligence artificielle Nvidia.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,28% à 8.055,79 points vers 08h10 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,13% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,73%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,32%, le FTSEurofirst 300 avance de 1,09% et le Stoxx 600 gagne 1,09%.

L'Europe suit la tendance observée plus tôt sur les Bourses asiatiques grâce à l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires et aux prévisions supérieures aux attentes de l'Americain Nvidia, le groupe phare de l'IA, considéré comme un baromètre pour une industrie qui, ces dernières semaines, avait suscité des craintes d'une bulle spéculative.

Les actions technologiques, en particulier celles liées au secteur des semi-conducteurs, progressent en début de séance: ASML, ASM International et BE Semi avancent d'entre 3% et 4% à Amsterdam, tandis que Infineon prend 3% à Francfort.

Le segment de la "tech" sur le Stoxx 600 avance pour sa part de 1,82%.

Les investisseurs attendent par ailleurs la publication, ce jeudi, du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, retardé par l'impasse budgétaire à Washington, qui sera très suivi alors que la politique monétaire reste au centre des inquiétudes à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) du mois de décembre.

Les "minutes" de la réunion d'octobre ont montré mercredi que la décision de réduire de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds" a divisé les responsables, certains exprimant leurs craintes sur l'inflation.

À Paris, la banque BNP Paribas, qui a relevé à la hausse son objectif de ratio CET1, grimpe de plus de 5% en tête du CAC 40.

Elior s'envole de plus de 15% après avoir dit mercredi soir s'attendre à une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 4% pour l'exercice 2025-2026.

L'équipementier automobile Valeo, qui a publié jeudi ses objectifs à moyen-terme dans le cadre de son nouveau plan stratégique "Elevate", recule de 2,88%.

(Rédigé par Diana Mandiá)