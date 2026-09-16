L'Europe ouvre dans le vert, les yeux rivés sur la Fed

Une employée de la salle des marchés d'IG Index à Londres

Les principales Bourses européennes progressent ‌mercredi en début de séance, soutenues par une légère accalmie des prix du ​pétrole et des rendements obligataires, avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

À Paris, le CAC 40 gagne 0,22% à 8.107,75 points vers 07h15 ​GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,34% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,38%.

L'indice EuroStoxx ​50 gagne 0,48%, le FTSEurofirst 300 ⁠0,42% et le Stoxx 600 0,40%.

Les marchés d'actions entament la séance sur ‌une note positive, retrouvant un peu d'optimisme après un début de semaine mouvementé en raison de la flambée des cours du ​pétrole et les tensions ‌sur le marché obligataire à l'échelle mondiale.

Les investisseurs se tournent ⁠désormais vers la Fed américaine, qui selon toutes les attentes devrait relever les taux d'intérêt pour la première fois en trois ans.

"A vrai dire, difficile de ⁠plaider pour autre ‌chose. Inflation toujours trop élevée, énergie et matières premières en ⁠hausse, plein emploi, activité remarquablement solide : tout pousse la Fed à resserrer ‌encore la vis", souligne dans une note Kevin Thozet, membre du ⁠comité d'investissement de Carmignac.

En Europe, les investisseurs analysent également les chiffres ⁠de l'inflation au ‌Royaume-Uni, qui s'est accélérée à 3,1% en août après une lecture à 2,9% ​en juillet.

Ces chiffres, publiés à la ‌veille de la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE), ne devraient pas trop influencer les prévisions selon lesquelles ​l'institution maintiendra ses taux inchangés jeudi, avant de les relever à deux reprises d'ici la fin de l'année.

Aux valeurs, à Paris, Soitec grimpe ⁠de plus de 11% après que JP Morgan a relevé sa recommandation sur la valeur.

Vallourec, qui a annoncé un contrat auprès de l'entreprise parapétrolière Subsea7, gagne 3,4%.

Ailleurs en Europe, Barratt Redrow prend 6,4% malgré avoir revu à la baisse son objectif de livraisons de logements pour l'exercice 2027.

(Version française Diana Mandiá, édité ​par Benoit Van Overstraeten)