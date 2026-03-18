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L'Europe ouvre dans le vert, les regards se tournent vers la Fed
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 09:20

Les principales Bourses européennes évoluent dans le vert en début de séance mercredi, profitant d'un léger recul des cours du pétrole avant de se pencher sur les décisions de politique monétaire de plusieurs banques centrales.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,77% à 8.035,89 points vers 08h11 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,62% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,19%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,87%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,53% et le Stoxx 600 .STOXX progresse de 0,58%.

Le marché des actions poursuit son redressement, rassuré par le recul des cours du pétrole, bien que toujours élevés, à la suite d'un accord conclu mardi entre le gouvernement irakien et les autorités kurdes pour une reprise des exportations de pétrole via le port turc de Ceyhan.

Le Brent reste toutefois au-dessus des 100 dollars le baril, tandis que le conflit au Moyen-Orient se poursuit avec notamment des frappes américaines dans la nuit près du détroit d'Ormuz.

Les investisseurs sont par ailleurs dans l'attente de plusieurs décisions de politique monétaire des banques centrales, à commencer par la Réserve fédérale américaine (Fed) plus tard dans la journée, dont les perspectives sur l'inflation et la croissance américaines seront particulièrement scrutées.

La Banque centrale européenne (BCE) doit quant à elle annoncer sa décision jeudi.

Aux valeurs, le conglomérat français Bolloré BOLL.PA , qui a annoncé mardi une hausse marquée de son Ebita ajusté annuel sur un an, grimpe de près de 15% dans les premiers échanges.

JCDecaux JCDX.PA gagne après que JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre".

Le laboratoire pharmaceutique français Valneva VLS.PA perd 2,75% après la publication de ses résultats annuels.

Ailleurs en Europe, le fournisseur de kits repas HelloFresh chute de près de 8% à la suite de résultats trimestriels inférieurs aux prévisions.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BOLLORE SE
5,005 EUR Euronext Paris +14,58%
CAC 40
8 050,87 Pts Euronext Paris +0,96%
DAX
23 877,09 Pts XETRA +0,62%
EURO STOXX 50
5 814,47 Pts DJ STOXX +0,78%
EXAIL TECH
146,400 EUR Euronext Paris +7,96%
FTSE 100
10 424,16 Pts FTSE Indices +0,20%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
JCDECAUX
20,460 EUR Euronext Paris +2,35%
Pétrole Brent
103,22 USD Ice Europ -0,27%
Pétrole WTI
94,42 USD Ice Europ -1,91%
STOXX Europe 600
605,36 Pts DJ STOXX +0,48%
VALNEVA
4,732 EUR Euronext Paris +0,17%
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