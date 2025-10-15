L'Europe ouvre dans le vert, le luxe fait briller le CAC 40

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort.

Les principales Bourses européennes sont dans le vert mercredi en début de séance, portées par les paris croissants sur une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, tandis que l'envolée des valeurs du luxe fait grimper la Bourse de Paris.

Le CAC 40 parisien gagne 2,45% à 8.113,34 points vers 07h19 GMT, les chiffres trimestriels de LVMH <LVMH. PA> étant reçus avec enthousiasme. Les investisseurs sont par ailleurs soulagés alors que la possibilité d'une censure du gouvernement de Sébastien Lecornu semble s'éloigner à court terme.

À Francfort, le Dax avance de 0,18% et à Londres, le FTSE 100 grappille 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 1,31%, le FTSEurofirst 300 de 0,77% et le Stoxx 600 de 0,76%.

Le sentiment s'est amélioré grâce aux propos de Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine, qui a dit mardi que les pressions sur le marché du travail américain avaient persisté en septembre, ce qui a renforcé les anticipations d'un nouvel assouplissement des coûts d'emprunt cette année.

Les propos du président de la Réserve fédérale (Fed) l'emportent pour l'instant sur la guerre commerciale entre Pékin et Washington, ravivée alors que les deux pays s'échangent des représailles depuis la semaine dernière.

Les investisseurs digèrent par ailleurs une série de résultats d'entreprises, dont ceux du géant français du luxe LVMH, qui a annoncé mardi des ventes en hausse de 1% en organique au troisième trimestre avec des signes d'amélioration en Chine, alors que le secteur peine à sortir d'une crise prolongée.

L'action du groupe dirigé par Bernard Arnault s'envole de plus de 11% dans les premiers échanges et fait bondir le secteur, avec Kering et grimpant de 7,4% et 6,5% respectivement. Burberry Group prend pour sa part 4,82% et Moncler 6,74%.

A Paris également, Orange avance de 4,4% et Bouygues de 7,9%, alors que Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange ont annoncé mardi avoir remis une offre conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice en France.

Ailleurs en Europe, ASML progresse de 3,17% après la publication de ses résultats trimestriels.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)