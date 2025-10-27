De nombreux TGV supprimés sur la ligne Sud-Est après un acte de vandalisme

Des voyageurs font la queue à la gare Saint-Charles à Marseille le 27 octobre 2025 pour acheter un autre billet après de nombreuses annulations de TGV en raison d'un acte de vandalisme au sud de Valence ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le trafic des trains à grande vitesse dans le Sud-Est est fortement perturbé lundi après un acte de vandalisme au sud de Valence, causant de nombreuses annulations, et le retour à la normale n'est attendu que mardi, selon la SNCF.

"La reprise des circulations normales est envisagée mardi 28 octobre" au "matin", précise la compagnie ferroviaire sur son site internet, alors que de nombreux TGV entre Paris et Marseille, Montpellier ou Nice, sont d'ores et déjà supprimés. En revanche, les perturbations ne concernent pas la ligne entre Paris et Lyon.

"Cette nuit, des câbles ferroviaires ont été volontairement incendiés au sud de Valence TGV", a indiqué sur X le ministre des Transports Philippe Tabarot pour expliquer l'origine des perturbations.

Lundi matin, des agents SNCF Réseau ont découvert un départ de feu sur des câbles au sud de Valence, explique SNCF Réseau à l'AFP, précisant que "les gendarmes se sont rendus sur place" et "sont en train de finir leur enquête". En tout, ce sont "16 câbles" qui doivent être remplacés "sur 25 mètres", précise l'entreprise, ajoutant que "les câbles de remplacement sont en cours d'acheminement".

Selon la gendarmerie de la Drôme, l'acte de vandalisme s'est produit sur la commune d'Alixan, où se situe la gare de Valence TGV. Dans un premier temps confiée à la brigade de recherche de Romans-sur-Isère, l'enquête est désormais entre les mains de la section de recherches de Grenoble, a indiqué la gendarmerie de la Drôme à l'AFP.

"Nos agents sur place estiment que les travaux de réparation vont durer jusqu'en début de soirée. Les circulations pourraient reprendre ce soir mais resteront perturbées et le trafic reprendra normalement à partir de demain matin", a indiqué la SNCF à l'AFP.

- Report des voyages préférable -

"Tous les TGV empruntent un autre itinéraire via la ligne classique afin d'éviter la zone de l'incident", ajoute la SNCF. Mais cette même ligne a elle aussi été l'objet d'un "vol de câble caténaire" dans la nuit de dimanche à lundi, et sa capacité est "très limitée", raison pour laquelle "seuls quelques trains seront détournés", explique la SNCF à l'AFP, invitant les clients à "reporter leur voyage".

Des voyageurs dans la gare Saint-Charles à Marseille devant des écrans d'information, après l'annulation de plusieurs TGV en raison d'un acte de vandalisme au sud de Valence, le 27 octobre 2025 ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Gare de Lyon, à Paris, deux files d'environ 150 m pour l'accès aux bornes et au guichet de la gare se sont rapidement formées.

Lina, étudiante allemande qui voyage en Europe et se rendait lundi à Barcelone en fait partie: "J'étais dans le train et ils m'ont dit qu'il était cassé, je n'ai pas tout compris c'était en français. J'espère récupérer mon argent et prendre un bus."

- Passagers bloqués en gare -

A la gare de Lyon Part-Dieu, les trains vers Marseille sont supprimés, tout comme des liaisons vers Luxembourg ou Le Havre. Le train pour Bruxelles-Midi, en provenance de Marseille, affichait 5 heures de retard vers 9h30.

A Marseille, gare Saint-Charles, plusieurs dizaines de voyageurs consultent les panneaux d'affichage pour voir si leur train est maintenu ou annulé - comme pour Lyon Part Dieu, Nice, Paris, Lille Flandres, ou encore Nancy, a constaté un journaliste de l’AFP.

Tout le long du quai jusqu'au bureau de la billetterie une longue queue de voyageurs de tout âge. "Bienvenue dans la jungle", lance en plaisantant un employé SNCF à un couple de voyageurs qui arrivent à la gare.

"Pardon monsieur je voulais aller à Lille qu'est-ce que je peux faire ?", s'enquiert la septuagénaire, Jeanne-Marie, venue voir des amis à Marseille, poussant sa valise et tenant à la main un sac de voyage. "Demain", lui répond un employé de la SNCF.

En gare de Toulouse Matabiau, vers 8H00, de longues files d'attente se formaient devant les guichets fermés en raison des perturbations sur la ligne Toulouse-Lyon.

Ylona, 21 ans et son amie Victoriana, 22 ans, se rendaient à Sète lundi matin. "Et moi qui voulais arriver tôt à Sète ce matin pour avoir le temps de me reposer avant de reprendre mon travail demain matin, c'est raté", s'écrit Victoriana. Une contrôleuse leur propose un TER de remplacement. Elles devraient arriver à 13h51 au lieu de 09h57.