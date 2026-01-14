 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre dans le vert et sur des plus hauts
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 10:09

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mercredi en ‍début de séance, pour toucher de nouveaux plus hauts, en dépit d'un contexte géopolitique ‌incertain qui alimente la prudence.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,47% à 8.387,30 ​points vers 08h35 GMT, après avoir touché ⁠un record à 8.396,72 points.

A Londres, le FTSE 100 prend 0,26%, lui ⁠aussi ‍à un niveau record, et à ⁠Francfort, le Dax avance de 0,07%, non loin d'un pic touché la veille.

L'indice EuroStoxx ​50 est en hausse de 0,29%, le FTSEurofirst 300 de 0,29% et le Stoxx ⁠600 de 0,3%, à un plus ​haut historique.

La séance est pauvre en ​catalyseurs même ​si les investisseurs restent attentifs aux développements géopolitiques ​et à ⁠une possible décision de la Cour suprême des Etats-Unis sur la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump.

Aux valeurs, EssilorLuxottica ‌avance de 2,3% à la faveur d'un relèvement de recommandation de HSBC tandis qu'Air France-KLM perd 3,6% après un abaissement du conseil de Barclays.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par ‌Augustin Turpin)

