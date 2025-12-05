L'Europe ouvre dans le vert avec les paris sur la Fed

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance vendredi, alors que les investisseurs analysent la publication d'une série de données économiques et attendent de découvrir si la Réserve fédérale américaine (Fed) va baisser ses taux la semaine prochaine.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,19% à 8.137,28 points vers 08h06 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,33% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,19%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 0,11% et le Stoxx 600

.STOXX avance de 0,11%.

Les paris sur une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine sont au centre de l'attention des marchés, tout comme le flou qui entoure les données économiques sur lesquelles s'appuient les responsables de la Fed pour prendre leurs décisions politiques.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent sur une probabilité de près de 90% d'une baisse des taux de la Fed mercredi prochain.

En ce qui concerne les données économiques de la journée, la production industrielle de la France a enregistré une légère baisse de 0,1% en octobre, en ligne avec les attentes, selon les données publiées vendredi par l'Insee.

Par ailleurs, Philip Lane, économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE), préside aujourd'hui une session lors d'une conférence sur la politique budgétaire.

Aux valeurs, à Paris, Alstom ALSO.PA progresse de 3,3% après que Citigroup a relevé sa recommandation.

Derichebourg DBG.PA est dans le vert aussi, gagne 4,8% après ses résultats annuels.

En revanche, Worldline WLN.PA est dans le rouge et perd 2,3% après un abaissement de recommandation par Kepler Cheuvreux.

Ailleurs en Europe, Swiss Re SRENH.S perd 5,5% après l'annonce de ses objectifs financiers.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)