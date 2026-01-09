 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre dans le vert avec les données économiques
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 09:39

Des traders travaillent dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris

Les principales Bourses européennes avancent en début de séance vendredi, alors que les investisseurs ‍analysent une série de données économiques en Europe et attendent le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 ‌gagne 0,54% à 8.288,27 points vers 08h06 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,05% et à Londres, ​le FTSE 100 monte de 0,29%.

L'indice EuroStoxx 50 est ⁠en hausse de 0,50%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,34% et le Stoxx 600 progresse de 0,31%.

Ce ⁠vendredi, les investisseurs ‍analysent quelques donnés économiques en Europe.

En Allemagne, la ⁠production industrielle a enregistré une hausse surprise de 0,8% en novembre par rapport au mois précédent et les exportations allemandes ​ont baissé de 2,5% en novembre par rapport au mois précédent, un repli inattendu, selon les données de l'Office ⁠fédéral de la statistique.

Le rapport sur l'emploi aux ​États-Unis est attendu plus tard dans la journée. ​Celui-ci devrait révéler ​un marché du travail atone mais pas d'effondrement.

En ce qui ​concerne la géopolitique, les investisseurs ⁠restent toujours attentifs aux développements au Venezuela après le raid américain qui a conduit à l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro et son incarcération à New-York.

Aux valeurs, Glencore bondit de ‌6,8% et Rio Tinto perd 2,6%, les deux groupes ayant annoncé jeudi soir avoir entamé des pourparlers en vue d'une fusion qui créerait le premier groupe minier mondial par sa valorisation.

Sainsbury's abandonne 2,2% après ses résultats.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité ‌par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
62,51 USD Ice Europ -0,30%
Pétrole WTI
58,26 USD Ice Europ -0,21%
