L'Europe ouvre dans le vert avant les PMI

Des traders à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes sont en hausse en début de séance vendredi, alors que les marchés attendent avec impatience la publication des indices PMI en Europe.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,38% à 8.087,61 points vers 07h05 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,33% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,34%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,31%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,29% et le Stoxx 600 gagne 0,33%.

Ce vendredi, les investisseurs attendent la publication des indices PMI de plusieurs grands pays en Europe, à partir de 07h50 GMT.

En revanche, aux Etats-Unis, les traders n'attendent plus les données clef du rapport sur l'emploi américain ce même jour, annulé en raison du "shutdown", qui a déjà a empêché a publication des inscriptions hebdomadaires américaines au chômage jeudi.

Les investisseurs semblent prêts à laisser du temps à Washington pour résoudre ses désaccords, même si une fermeture prolongée pourrait commencer à affecter les marchés, estime Weiheng Chen, stratège en investissement mondial chez JP Morgan Private Bank.

Aux valeurs, à Paris, Legrand est dans le vert, avance de 1,3% après avoir annoncé le rachat du groupe américain Avtron Power Solutions.

En revanche, à Londres, J D Wetherspoon recule de 5,3% après ses résultats.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)